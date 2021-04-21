Haberler "Kim Milyoner Olmak İster?" ne zaman başlayacak?

"Kim Milyoner Olmak İster?" ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2021 14:11
Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021 14:32
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Bir süredir ekranlara ara veren dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüi zleyiciyle ne zaman buluşacak?

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" ne zaman başlayacak? Dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" ekranlara kısa bir ara verdi. 931 bölümdür devam eden sevilen programının ne zaman yeniden başlayacağı milyonlar tarafından merak ediliyordu.Milyoner yarışmasının yeni bölümü ne zaman? Bugüne kadar 32.106 soru , 4476 yarışmacı, 57.549.000 TL para ödülüyle ekranlarda olan yarışma 932. yeni bölümü yakında izleyici karşısına çıkacak. Büyük beğeni toplayan yarışmanın sunuculuğu geçen sezon olduğu gibi başarılı isim Kenan İmirzalıoğlu üstenecek.

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor! Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halukarda sizin oluyor. 12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL. Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

" Kim Milyoner Olmak İster?" Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yakında atv'de!

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