Evlilik vaadiyle dolandırılan kişi sayısı artarken, konuyla ilgili kilit bir isim ortaya atıldı. Müge Anlı, Gaziantep'te gerçekleşen dolandırıcılık olayını derinlemesine araştırıyor.

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Afyonkarahisar'da yaşayan 25 yaşındaki Halil Kurt sahte gelin tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Halil Kurt, bunun ikinci dolandırılma vakası olduğunu ve üvey anneannesi Özden Kum'um olaylarda etkisi olacağını öne sürdü.Gaziantep'te Özden Kum tarafından mağdur edildiğini iddia eden iki kişi daha Müge Anlı ile Tatlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Eşlerini kaybettiği için yeniden evlenmek isteyen mağdurlar emniyete giderek şikayetçi oldu. Kum'un kendisini de dolandırmaya çalıştığını söyleyen bir çok kişi yayına telefonla bağlandı.

Sahte gelin olayında akıl almaz iddialar!

Sahte gelin Senem Hanım, Halil Bey ile evlenmek istediğini ancak hareketlerinden rahatsız olduğunu belirtti.Senem Hanım: "Benim için verilen para Bilal Bey'e verildi" dedi. Senem Hanım'ın kızı da yaşananlardan dolayı annesini de suçladı.

Müge Anlı evlenmek isteyenlere seslendi!

Müge Anlı, bir kadın ile sizi tanıştırmak için sizden para istenirse anlayın ki dolandırılıyorsunuz diye herkese çağrıda bulundu ve imamlara, muhtarlara hutbelerde anlatılması için seslendi. Özden Hanım, kimseye silah zoru ile numara vermediğini söyleyerek herkesin konuşarak anlaşmasını, anlaşmadıkları zaman evlenmemelerini, kimseyi zorlamadığını belirtti. Şevki Sözen, Özden Hanım'ın bir dolandırıcılık çetesinin elemanı olarak görünüyorsunuz deyince Müge Anlı, Özden Hanım'ın bu olayın Gaziantep temsilcisi gibi durduğunu ekledi. Daha önce de dolandırıcılık olayında adı geçen ve Müge Anlı'da işlenen dolandırıcılık olayının baş kahramanı Bilal'in Özden Kum'un akrabası olduğu iddia edildi. Anlı konuyu araştıracağının altını çizdi.

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Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!