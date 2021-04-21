Necati, Maraşlı’yı bıçakladı

Maraşlı ile Necati'nin yüzleşmesine sahne olan bölüm finalinde, iki aktörün de performansları izleyiciden tam not aldı. Maraşlı'ya tüm sırları anlatan Necati, Türel ailesini kendisinin polise ihbar ettiğini, yanlışlıkla baba katili olduğunu, Türellere olan nefretini anlattı. Duyduklarının şokuyla iyice dikkati dağılan ve kendini savunamayan Celal'e, Necati elindeki bıçağı defalarca sapladı. "Aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralanan Maraşlı'nın durumu ile ilgili ipucu ise 15. bölüm fragmanında belli olacak.

Maraşlı ölecek mi?

Mahur Maraşlı'dan ayrılacağı için, son gecesini onunla geçirmek istedi. Sabahında ise ortadan kayboldu. Mahur'un hareketlerinden bir şeyler sezen Maraşlı ise, ailenin yurt dışına kaçma ihtimaline karşı peşlerine düştü. Tam bu esnada Behram'ı yakalayıp sorguya alan Hilal'in, kendisini acil koduyla çağırmasına da bozulan Maraşlı, Behram'ı sorguda hırpalayıp, hızlıca aşkının peşine düştü. Mahur'un peşinden giden Maraşlı, Türellerin evinde tek başına bulduğu Necati ile yüzleşti. Hainin Necati olduğunu bilen Maraşlı, silahını Necati'nin kafasına dayayarak, geçmişin hesabını sordu. Necati, kızı Zeliş'in yaralandığı saldırının kişisel olmadığını, hedefin başka olduğunu söyledi. Aile sırlarını da ortaya döken Necati, Ömer'in oğlu olduğunu, hatta bu durumu bilmezken, babası zannettiği Aziz Türel'i korumak adına, gerçek babasını öldürdüğünü itiraf etti. Bu duruma çok şaşıran Maraşlı, hiç beklemediği bir anda, arkasında bıçak saklayan Necati'nin saldırısına uğradı. Aldığı bıçak darbeleriyle Maraşlı bilincini kaybetti. Necati, Maraşlı'nın ölüp ölmediğini kontrol için nabzına baktı. Henüz yaşadığını görünce de, öldürücü son bıçak darbesini Celal'in kalbine saplamak istese de, duyulan polis sirenleri bu duruma engel oldu.