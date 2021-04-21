Heyecanın zirvede olduğu Maraşlı 14. bölümde, beklenmedik gelişmeler yaşandı. Türeller'in şirketini ele geçiren Savaş ve işbirliği yaptığı Behram'ın uyuşturucu sevkiyatı yüzünden ailenin başı belaya girdi. Bu durumun yaşanacağını öngören Mahir Türel, ailesi ile İsviçre'ye kaçma planı yapsa da; başarılı olamadı. Telefonla gelen bir ihbar üzerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacak hangara baskın düzenleyen polis, eşzamanlı operasyon yaptı. Yurt dışına çıkmak için havalimanına giden Türel ailesi tutuklandı!

Mahur ve ailesi gözaltında

Oğlu İlhan'ın kandırılarak, aile şirketinin ele geçirildiğini, terör örgütü için uçakları ile uyuşturucu taşındığını öğrenen Aziz Türel, acil bir kaçış planı düzenler. Ailede tek geride kalan Necati'dir. Necati kendisini aileden hissetmemektedir. Çünkü o Ömer'in oğludur. Yıllar önce yaşadığı travmanın bedelini Türel ailesine ödetmek istemektedir. Necati uyuşturucu sevkiyatını da kardeşi Savaş ile koordine etmektedir. Asıl hesaplaşması Aziz Türel ile olsa da; aynı evde yaşadığı üvey kardeşlerine de ihanet ederek, tüm aileyi polise ihbar edecektir. Aile terör örgütüne yardım ve yataklık yapmaktan ve uyuşturucu sevkiyatından yolda araçlarından indirilerek gözaltına alınır. Aynı dakikalarda Necati de, Türellerin malikânesinde, aileden intikamını yavaş yavaş almanın tadını çıkarmaktadır.