2 çocuk annesi kayıp kadın Müge Anlı'da bulundu!

Müge Anlı, 13 aydır kayıp olan 48 yaşındaki Havva Akpınar'ı 1 saatte buldu. Kayıp kadın: "Görme engelli yaşlı kadına bakıyorum!" dedi.

Lütfiye Şahin 2 çocuk annesi kızını aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım isteyen endişeli anneye müjde canlı yayında verildi. 13 aydır kayıp olan ve akli dengesinin yerinde olmadığını belirtilen Havva Akpınar'a Müge Anlı bir saate ulaştı. Bulunan kadın stüdyoya geldi.

Havva Akpınar bulundu!

Kızının engelli maaşı olduğu için birileri tarafından kaçırmış olma ihtimali üzerinde duran Lütfiye Şahin damadının çok iyi biri olmadığını, problem yaşadıklarında kızını dışarı attığını aktardı. Kızı köye gelince, sana ondan koca olmaz söyleminde bulunduğunu aktaran Lütfiye Hanım, damadının çöp topladığını durumunun iyi olmadığını belirtti. Lütfiye Şahin'e müjdeyi canlı yayında Anlı verdi. Kızını stüdyoda karşısında gören anne gözyaşlarını tutamadı. Havva Akpınar eşi tarafından şiddet gördüğünü bu yüzden evden kaçtığını görme engelli yaşlı kadına baktığını söyledi.

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Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!