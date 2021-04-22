Başarılı oyuncu Ragıp Savaş Müge Anlı'da!

Son olarak Kuruluş Osman'da Dündar Bey karakterine hayat veren Ragıp Savaş ve eşi 22 Nisan Perşembe 2021 Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına katıldı.

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Müge Anlı'da Ragıp Savaş sürprizi!

Oyuncu Ragıp Savaş ve eşi Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna geldi. Kayınvalidesi Sevinç Avcılar'ın korona sebebi ile vefat ettiğini söyleyen başarılı oyuncu, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan bir ricada bulundu. Kayınvalidesinin Anlı'yı çok sevdiğini dile getiren Savaş'ın eşi annesinin hemşire olduğunu, çocukları çok sevdiğini ve onun anısına stüdyoya getirdikleri tabletleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırımasını istedi. 23 Nisan vesilesiyle çocuklara ulaştırılacak tabletleri alan Anlı: "Allah kabul etsin nurlar içinde yatsın, ne güzel arkasından böyle evlatlar bırakmış. Onun adına hayırlar yapıyorlar. Eminim o da hissediyordur." dedi.

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.