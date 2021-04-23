Hercai'nin final bölümünde şaşırtan gelişme... Hercai son bölüm izle!

İntikamdan doğan imkansız br aşk hikayesinin anlatıldığı Hercai 69. Bölümünde final yapıyor. Büyük ilgi gören dizinin son bölümünde neler yaşacağı ise merak konusu oldu.Miran ve Reyyan mutlu sona ulaşacak mı?

Hercai'nin 69. Bölümünde neler olacak?

Reyyan ve Miran, Yaren'in yarattığı kaos yüzünden dağılan aileyi toparlamaya çalışır. Hazar'ın emaneti olan torunlarını korumak için uzaklara giden Azize, hiç ummadığı birisini karşısında bulur. Reyyan, Umut Vakfı'nda yeni bir projeye başlar. Yeni proje, Reyyan ve Miran için sürprizlerle dolu bir yolculuğun başlangıcı olurken ikilinin hayatında yeni bir kapı aralanır.

Midyat'ın en güçlü ailelerinden Şadoğullarının torunlarından biri olan Reyyan ile yıllar önce öldürülen anne babasının intikamını almak isteyen Miran'ın imkansız aşk hikayesini anlatıyor.

Yapımcı : Mia Yapım

Yönetmen : Ali İlhan

Senaryo : Feraye Şahin, Zeynep Şirin Yalgın, Berşan Tan, Pelin Gülcan, Nergiz Herdem İnce

Oyuncular : Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Zuhal Yalçın (Asiye), Ayşegül Günay (Füsun)