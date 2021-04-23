Kardeşlerim'in 10. Bölümünde neler olacak? Kardeşlerim yeni bölüm izle!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara geliyor.

Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilir. Evi terk eden Ömer nereye gideceğini bilmez haldeyken sürpriz bir davet alır. Doruk kendisine güvenmeyen Asiye'nin kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan çocukları evden kovan, üstüne bir de paralarını alan Şengül'e çok kızgındır. İkilinin arası iyice açılır. Ömer sıfırdan yükselerek, zengin olma hayallerine dalıp Akif'in yanında işe girer. Ancak kardeşlerinden uzakta, ait olmadığı bir dünyada zorlanır, eve geri döndüğünde herkesi şaşırtan bir gelişme olur. Ömer ve kardeşlerinin arası düzelecek mi? Doruk ve Asiye arasında neler yaşanacak? Kadir, Melisa'ya olan duygularına engel olabilecek mi?

Kardeşlerim'in 9. Bölümünde neler oldu?

Hastaneye kaldırılan Orhan'ın durumu kritiktir. Kocasını kaybetme korkusuyla deliye dönen Şengül, olanların suçunu çocuklara atar ve onları evden kovar. Yaşananların sorumlusu olan Berk, gözaltına alınır. Çocuklar amcalarının başına gelenlerden kendilerini sorumlu tutar ve İstanbul'u terk etmeye karar verirler. Akif ise Berk'i kurtarmak için Ömer'i kullanır. Akif, Kadir'i ikna edemeyeceğini bildiğinden Ömer ile görüşmeye karar verir. Ömer, Akif'in para teklifini kabul eder. Kadir ve Ömer arasında tartışma yaşanırken Emel paraları ataşler içine atarak yakar.

Oyuncular : Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk).