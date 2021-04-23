Müge Anlı'da 23 Nisan 2021 Cuma neler oldu?

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarına minnetler sunuldu. Elinde bayrakla yayına çıkan Anlı, stüdyolarımızda çok büyük bir alanımız oldu ve bir sürü güzel kutlamalar yapılabileceğiz dedi.

Müge Anlı'dan çocuklara sürpriz...

Oyuncu Ragıp Savaş ve eşi dünkü yayında Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosuna geldi. Kayınvalidesi Sevinç Avcılar'ın korona sebebi ile vefat ettiğini söyleyen başarılı oyuncu, araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan bir ricada bulundu. Kayınvalidesinin Anlı'yı çok sevdiğini dile getiren Savaş'ın eşi annesinin hemşire olduğunu, çocukları çok sevdiğini ve onun anısına stüdyoya getirdikleri tabletleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırımasını istedi. 23 Nisan vesilesiyle çocuklara ulaştırılacak tabletleri alan Anlı: "Allah kabul etsin nurlar içinde yatsın, ne güzel arkasından böyle evlatlar bırakmış. Onun adına hayırlar yapıyorlar. Eminim o da hissediyordur." dedi. 23 Nsan 2021 yayınında başarılı oyuncunun kayınvalidesi adına bağışlanan tablet ve akülü sandalyelerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bilgisi verildi.

Anne ile kızının gözyaşartan kavuşması...

Lütfiye Şahin dün 2 çocuk annesi kızı Havva Akpınar'ı aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'dan yardım isteyen endişeli anneye müjde canlı yayında verildi. 13 aydır kayıp olan ve akli dengesinin yerinde olmadığını belirtilen Havva Akpınar'a Müge Anlı bir saate ulaştı. Bulunan kadın stüdyoya geldi ve başına gelenleri anlattı. Eşinin şiddetinden kaçatığını belirten talihsiz kadın iyi olduğunu söyledi. Bugünkü yayında Havva Hanım'ı koruyup kollayan Müsli Bey'in evine ziyarette bulunuldu. Müsli Bey, Havva Hanım'ın ailesiyle tanıştı.

Torunundan anneanne Özden Kum'a dolandırıcılık suçlaması...

Afyonkarahisar'da yaşayan 25 yaşındaki Halil Kurt sahte gelin tarafından dolandırıldığı iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Halil Kurt, bunun ikinci dolandırılma vakası olduğunu ve üvey anneannesi Özden Kum'um olaylarda etkisi olacağını öne sürdü. Özden Kum tarafından mağdur edildiğini iddia eden kişler Müge Anlı ile Tatlı ile Tatlı Sert programında bildiklerini anlattı.Yasemin Hanım, üvey anneannesinin aracılarla iş birliği içinde olduğunu iddia etti. Antep ve Şanlıurfa'dan birilerinin sürekli eve geldiğini ve dedelerine bunlar benim akrabam diye söylediğini öne sürdü.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de