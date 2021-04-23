Perşembe akşamının galibi: ''Bir Zamanlar Çukurova''

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, geçtiğimiz akşam yayınlanan 93. bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Aldığı reyting ve izlenme payıyla Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 93.bölümünde #HasretleSevdim etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

93. bölümde neler yaşandı?

Çukurova'da feci kaza! Züleyha mı bebek mi?

Çukurova'nın tansiyonun bir an bile azalmadığı günleri bir nebze durulmuşken, bir trafik kazası, yine gündeme oturacak! Hamile olduğunu düşünen Züleyha, doktora giderken yağ dökülen yolda otomobilinin hâkimiyeti yitirdi ve bir ağaca çarptı! Başını direksiyona vuran Züleyha'yı gören biri vardı! Hamilelik haberini, hastane koridorunda Şermin ve Füsun dedikodu yaparken öğrenen Müjgan, bunu hemen Ümit'e söyledi. Ümit de konağa gidip, tüm olan biteni, Demir'le yaşadıklarını Züleyha'ya anlatmak üzere, yola çıktı. Ancak yolda bir aracın ağaca çarptığını görünce durdu ve direksiyon başındaki Züleyha'yı gördü!

Fekeli ve Demir'in oyunu yürek hoplattı ama işe yaradı!

Züleyha, çarşıda Demir'in Fekeli'yi vurduğunu öğrenince, nereye koşacağını şaşırdı! Hastaneye gidince orada olmadığını görüp bir şaşkınlık daha yaşadı! O sırada da Ümit de, konudan haberdar oldu ve koşarak eve gidip Fikret'e durumu söyledi. Züleyha ve Sevda, Demir nereye gitmiştir diye telaş içinde beklerken, Demir onları aradı ve Fekeli ile birlikte bir oyun hazırladıklarını, aslında bir vurulma olmadığını anlattı. Kurdukları oyun işe de yaradı, Fikret amcasını görmeye Fekeli konağına gitti! Ve karşısında Demir ile birlikte sapasağlam amcasını gördü.

İki kardeş ne uzlaşabildi ne hesaplaşabildi!

Fikret dirense de en sonunda Demir'le yüzleşmek zorunda kaldı. Ama ne öfkeleri geçti ne biri geri adım attı! Fikret'in tek istediği Demir'in babasının şerefsizliğini kabul etmesi ve kardeş olduklarını gazetede ilan etmesiydi. Ümit meselesini bildiğini de ima etti. Demir de geri adım atmayınca, uzlaşamadılar. Demir, Fekeli'nin evinden çıktı ama sonra Fikret'in yolunu kesti. İkisi bir kez daha kozlarını paylaştılar. Demir, fotoğrafları çekenin o olduğunu anlayınca, neden Ümit'e yolladığını sordu! Fikret ise, kendisi çekseydi Züleyha'ya göndereceğini söyledi. Yine uzlaşamadılar.

Fikret ve Ümit arasında da ipler gerildi

Fikret fotoğrafları, Demir'e verdiği için hesap sordu. Ümit ise Züleyha'nın resimleri umursamadığını, Demir'in elinden kurtulmak için bunu söylediğini anlattı. Ümit artık pes ettiğini de söyledi. Ama bu Fikret'i daha da çıldırttı. İntikam yeminlerinden dönemezlerdi!

Ümit annesinin hikayesini öğrendi ama bu yetecek mi?

Sevda bunca yıl hasretini çektiği kızına kendisini anlatabilmek için, Demir'in silahını alıp Ümit'in kapısına dayandı! Eğer kendisini dinlemezse, silahı başına dayayıp kendini vuracağını söyledi. Ümit, bir nebze yumuşayınca da, Sevda Ümit'in halasını aradı ve onları paralelden dinlemesini istedi.

Ümit, konuşmayı gözyaşları ile dinledi ve anne hasretiyle geçen yıllarının gerçek nedeninin halası ve babasının onu annesinden almaları olduğunu öğrenince şok oldu.

Fadik bir kez daha gelinliği ile gözyaşlarına boğuldu

Kağıtları askıya çıkınca, Fadik ve Raşit kimseye yük olmamak için, kendi kendilerine belediye gidip nikahlandılar! Konağa gelip haberi verdiklerinde hanımağaları Züleyha, akşam bir düğün yemeği yemeden Fadiklerini evlendirmeyeceklerini söyledi. Fadik, telli duvaklı gelinliğini giyip, neşe içinde düğünün keyfini yaşadı. Ta ki, bir kadın çığlık çığlığa bahçeye gelene dek! Kucağında çocuğu ile düğünü basan kadın, Raşit'in çocuğunun babası kendisinin de imam nikahlı kocası olduğunu söyledi. Raşit'in dili tutuldu, ne evet ne hayır diyemedi ama dayaktan da kurtulamadı. Sille tokat, çiftlikten atıldı!

Ümit Züleyha'yı ölüme mi terketti?

Demir'in yaşananlar benim hatamdı, demesinin üzerine bir de Züleyha'nın hamile olduğunu öğrenince, adeta gözü dönen Ümit, tüm yaşananları Züleyha'ya anlatmaya karar verdi. Ama hiç hesaplamadığı bir şey oldu ve yolda Züleyha'nın kaza yaptığını gördü. Otomobilin içinde kendinden geçmek üzere olan, başını direksiyona çarpmış Züleyha'ya baktı ve hiçbir şey yapmadı. Arkasını dönüp yürüdü!