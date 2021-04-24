Ümit, Züleyha’ya yardım edecek mi?

Müjgan, Şermin'in hastanedeki konuşmalarından duyarak, "üzüleceğini biliyorum" diyerek, Züleyha'nın hamile olduğunu hemen Ümit'e yetiştirir. Züleyha'nın hep kazanan olması söyleyerek Ümit'in yarasını daha da kanatır. Üstelik Züleyha aile saadetlerini, yeni bir doğumla taçlandıracaktır. Demir tarafından bir kez daha reddedilmenin ve duyduklarının öfkesi ile Yamanlar'ın çiftliğine doğru yola çıkar. Aracını sinirden deli gibi sürmektedir.

Çiftliğe giderken yolda kaza yapmış otomobili görünce sağa çeker. Acil durumlarda yakında bulunan hekimin yardım etmesi gerekliliği ile aracın yanına gider. Direksiyonda Züleyha'yı gören Ümit, fikir değiştirir. Züleyha'nın mutluluğunu kıskandığı ve ona karşı duyduğu öfkeden dolayı da, gerekli tıbbi müdahaleyi yapıp yapmama konusunda kararsız kalır. Ümit kazayı görmezden mi gelecek; yoksa Demir'in kalbini kazanmak için Züleyha'ya yardım mı edecektir? Tüm bu soruların cevabı için Bir Zamanlar Çukurova 94. Bölümde çözülecek.

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikâyesini konu alıyor. Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonuyla Perşembe 20.00'de atv'de!



