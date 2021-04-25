Haince sırtından hançerlendi

'Kuruluş Osman'ın yeni bölümü nefes kesecek: Savcı Bey ölüyor mu?

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman'ın 28 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelecek yeni bölümü büyük sürprizlere sahne olacak. Dizinin 56'ncı bölümünden yayınlanan ikinci tanıtımı büyük ses getirirken kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Yeni bölümden yayınlanan ikinci tanıtımda, Osman Bey ve Alplerinin, Bizans-Moğol ittifakına karşı giriştiği ölüm kalım savaşına yer verildi. Fragmanda Osman Bey'in ağabeyi Savcı Bey, Bizans komutanı Kalonoz tarafından sırtından hançerlendi.

Savcı Bey'in "Gece bir düş gördüm. Babam Söğüt'e geldiği vakit diktiği çınarın altında beni beklerdi" sözleri, Savcı Bey öldü mü sorusunu akıllara getirdi. Fragmanda yer alan Savcı Bey'in eşi Lena Hatun'un feryadının yer aldığı sahne de yürekleri dağladı.