Türkiye Kardeşlerim'i izledi

Cumartesi akşamları ekranlara gelen sevilen dizi Kardeşlerim, yayınlanan 10. Bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardeşlerim, duygu dolu sahneleriyle izleyenleri yine ekranlara kilitledi. atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, Tüm Kişiler'de birinci oldu.

Sevilen dizi, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Başladıktan hemen sonra sosyal medyada #GelsinHayat etiketiyle günün en çok konuşulanları arasına girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.

Kardeşlerim 10. Bölümde Neler Yaşandı?

Daha iyi bir hayat daha insan gibi yasamak isteyen Ömer, alışık olmadığı bu çevreye uyum sağlamakta zorlanır. Yaptığı bu seçim Ömer'in başına beklemediği bir dert acar. Doruk ise Asiye'nin gönlünü ve güvenini kazanmak için elinden geleni yapar. Eve ve kardeşlerine geri dönen Ömer'i ise polisler beklemektedir. Kardeşlerine sahip çıkmaya çalışan Kadirin bu kez isi çok zordur.

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