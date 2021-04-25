Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz Perşembe akşamı yayınlanan 93. Bölümünün final sahnesi sosyal medyada çok konuşuldu. Züleyha'nın yaptığı kazaya şahit olan Ümit, yardımcı olmadan, uzaklaştı.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın geçtiğimiz Perşembe akşamı yayınlanan final sahnesinde, hamile olduğunu düşünen Züleyha, doktora giderken yağ dökülen yolda otomobilinin hâkimiyeti yitirdi ve bir ağaca çarptı! Aşkından gözünü kör eden Ümit, başını direksiyona vuran Züleyha'yı görmesine rağmen ona yardım etmedi. Doktor olduğunu bir an unutup, üstelik Züleyha'nın hamile olduğunu bile bile, kaza yerinde ona acil müdahalede bulunmadı. Ümit'in bu tavrı, sosyal medyada izleyiciler tarafından "Ümit, Hipokrat yeminini unuttu!" şeklinde yorumlandı.