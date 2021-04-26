Çiçekli sürpriz

Asiye'nin gitmediğini gören Doruk, kolundan tutarak boş bir sınıfa çeker. Asiye şaşırmıştır. Doruk da "Hayal mi gerçek mi anlamaya çalışıyorum. Gitmediğinize inanamıyorum." diye karşılık verir. Artık uçağa binmesine gerek kalmaması da ayrı bir mutluluk sebebidir. İçi içine sığmayan Doruk Asiye'ye sarılmak ister. Asiye'nin çekingen tavırları üzerine, her şey çok hızlı geliştiği için, duygularını tam anlatmak adına, yemek teklifinde bulunur. Asiye ise onu tam tanımadığını ve güvenemediğini söyler.

Ona iyi biri olduğunu söylese de, Asiye'yi ikna edemez. Çünkü, geçmişte ödev yaparken Asiye'ye, iyiliğin saçma bir şey olduğunu ve iyilerin hep bu yüzden kaybettiğini söylemiştir. Bunu ona hava atmak için söylediğini, ne kötülüğünü gördüğünü ifade eder. İlk geldiklerinde biraz fazla üstlerine geldiğini kabul eder. Değişeceğine dair Asiye'ye söz verir. Sınıftan çıkışta, koridorda ona çarpan birine çok iyi davranarak, değişimin ilk sinyallerini vermeye çalışır. İyilik skalasını daha da ileri taşıyarak kardeş köy okulu için bir yardım kampanyası da başlatır. 24 saatte beklenilenin 6 katı fazla para toplanır. Bu durumu sınıfta öğretmenleri açıklayınca gözler Doruk'a çevrilir. Onun gözleri ise Asiye'dedir. Bu kıvılcımı da Oğulcan fark eder.

Asiye'ye çiçekli oyuncaklı sürpriz

Asiye ve Emel kümesteyken kapı çalınır. Emel açmaya gidince, kapının önünde, oyuncak sevimli bir penguen görür. Kapıya çıkan Asiye önce çiçeği sonra o çiçeği elinde tutan Doruk ile karşılaşır. Asiye'ye elinde sarı laleler ile gelen Doruk, ona doğum günü sürprizi yapmak istemiştir. Teşekkür eden Asiye'ye "Bu kadar mı?" diyen doruk yanağını işaret ederek, ondan öpücük ister. Asiye daha önce tokatladığı yanağı öper. Doruk "İyi ki doğdun Asiye, iyi ki seni tanıdım. Umarım yeni yaşında her şey istediğim gibi olur. Ve umarım böyle yeşil gözlü kumral, uzun boylu, yakışıklı, sana çok âşık ve iyi kalpli bir sevgilin olur" diyerek de kendisini ima eder. Emel'in "Sen Asiye ablamı mı seviyorsun?" sorusuna karşılık da "Sen sır tutabiliyor musun?" diyen Doruk, Emel'i yanına çağırır ve kulağına "Çok seviyorum." diye fısıldar. Emel de ablasına "Doruk abim seni çok seviyormuş" diye söyleyiverir.



