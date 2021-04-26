Maraşlı'dan nefes kesen 15. Bölüm ön izleme! Mahur'un gözyaşları...
Maraşlı'nın 14. Bölümü izleyiciyi merakta bırakan bir sahneyle son buldu. Yayınlandığı günden bu yana büyük lgi gören dizinin yeni bölümüne saatler kaldı. Necati'nin hain olduğunu bilen Maraşlı yine de onun oyununa geldi. Türel Ailesi ise yurt dışına kaçamadan yakalandı.
Polisler tarafından emniyete götüren Mahur bir yandan ailesinin başına gelenlere üzülürken, diğer yandan ise Maraşlı'nın başına gelenlerle adeta yıkılır. Necati'nin bıçakladığı Maraşlı hastanede yaşama tutunmaya çalışır. Mahur ise hastane kolidorlarında gözyaşları içinde Maraşlı'nın ölüm kalım savaşını kazanmasını bekler. Birbirlerine duyduklarını aşkı itiraf eden Maraşlı ve Mahur'u neler bekliyor? Maraşlı yaşayacak mı? Mahur, Maraşlı'yı bu hale getiren kişinin abisi Necati olduğunu öğrenecek mi? Türel Ailesi hapis mi yatacak? Savaş ve Necati'nin yeni hamlesi ne olacak? Bütün bu soruların cevapları bu akşam yanıt bulacak.
Maraşlı yeni bölümüyle Pazartesi 20.25'te atv ekranlarında...
Maraşlı'ya damga vuracak şarkı!
Ben sana gelirim sen zahmet etme
Yoluma yollar katarım sen üzülme
Kaç özürle kapanır yaran
Kaç gözyaşına tekabülüm ben
Hatırladın mı unutmak isterken
Seni üzdüm hiç sebep yokken
Büyüklüğünün altında ezildim
Kalbin benim bahçemdi
Ellerimde o gizli anılar
İçim saftı, gerçekti
Affetme beni hiç affetme
Gözünden düşür, eskiyi düşünme
Bilirim zor, acıdır bazı şeyler
Günü geldiğinde dokun kalbime
Ben sana gelirim sen zahmet etme
Yoluma yollar katarım sen üzülme
Bizi bu yanılgılar
Bizi bu yanlışlar
Bizi bu arsız korkular bitirdi