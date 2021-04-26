Haberler Maraşlı'dan nefes kesen 15. Bölüm ön izleme! Mahur'un gözyaşları...

Maraşlı'dan nefes kesen 15. Bölüm ön izleme! Mahur'un gözyaşları...

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2021 18:44
Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021 18:44
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Maraşlı'nın 14. Bölümü izleyiciyi merakta bırakan bir sahneyle son buldu. Yayınlandığı günden bu yana büyük lgi gören dizinin yeni bölümüne saatler kaldı. Necati'nin hain olduğunu bilen Maraşlı yine de onun oyununa geldi. Türel Ailesi ise yurt dışına kaçamadan yakalandı.

Polisler tarafından emniyete götüren Mahur bir yandan ailesinin başına gelenlere üzülürken, diğer yandan ise Maraşlı'nın başına gelenlerle adeta yıkılır. Necati'nin bıçakladığı Maraşlı hastanede yaşama tutunmaya çalışır. Mahur ise hastane kolidorlarında gözyaşları içinde Maraşlı'nın ölüm kalım savaşını kazanmasını bekler. Birbirlerine duyduklarını aşkı itiraf eden Maraşlı ve Mahur'u neler bekliyor? Maraşlı yaşayacak mı? Mahur, Maraşlı'yı bu hale getiren kişinin abisi Necati olduğunu öğrenecek mi? Türel Ailesi hapis mi yatacak? Savaş ve Necati'nin yeni hamlesi ne olacak? Bütün bu soruların cevapları bu akşam yanıt bulacak.

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Maraşlı yeni bölümüyle Pazartesi 20.25'te atv ekranlarında...

Maraşlı'ya damga vuracak şarkı!

Ben sana gelirim sen zahmet etme

Yoluma yollar katarım sen üzülme

Kaç özürle kapanır yaran

Kaç gözyaşına tekabülüm ben

Hatırladın mı unutmak isterken

Seni üzdüm hiç sebep yokken


Büyüklüğünün altında ezildim

Kalbin benim bahçemdi

Ellerimde o gizli anılar

İçim saftı, gerçekti

Affetme beni hiç affetme

Gözünden düşür, eskiyi düşünme

Bilirim zor, acıdır bazı şeyler

Günü geldiğinde dokun kalbime


Ben sana gelirim sen zahmet etme

Yoluma yollar katarım sen üzülme

Bizi bu yanılgılar

Bizi bu yanlışlar

Bizi bu arsız korkular bitirdi

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