Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Ögzür Kılınç nerede? Lütfiye Gündüz'ün başına ne geldi?

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Özgür Kılınç'ın başına ne geldi?

15 Nisan'da 04.40'da eşiyle 44 dakika telefon görüşmesi yapan Özgür Kılınç iddialara göre eşine intihar edeceğini söyledi. Eşine konum gönderen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Kılınç'ın akıbeti Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılmaya başlandı.

Özgür Kılınç nerede?

Afat ekipleri Çekmeköy'de gittiği ormanlık alanda kaybolan genç adamı havadan ve karadan aradı ancak Özgür Kılınç'a ulaşılamadı. Eşine ihanet ettiği iddia edilen Kılınç'ın geçtiğimiz günlerde boşanma davasına da gitmediğine dikkat çekti. Baba Düzali Kılınç :"Oğlum İntihar edecek bri değlldi" dedi. Polislerin, ormanlık alanda ölmüş olsaydı köpekler bulurdu, kokardı dediğini aktaran Düzali Bey, oğlu ile kuvvetli bir iletişimleri olduğunu ailesini aramamasının ilginç olduğunu ifade etti.Endişeli baba gelininin olay yaşandığında kendilerine 12 saat kendisine haber vermediğini ileri sürdü.

Lütfiye Gündüz'den 8 yıldır haber alınamıyor!

Nevşehir'de 2013 yılında kaybolan 4 çocuk annesi Lutfiye Gündüz'ün kaybı Müge Anlı'da işleniyor. Kaybolduğunda 40 yaşında olan talihsiz kadının yaşadıklarıla ilgili şoke eden iddialar ortaya atıldı.

Lütfiye Gündüz'e ne oldu?

Duran Özdemir, Lütfiye Gündüz'ün sevgilisi olduğunu iddia ettiği 28 yaşındaki Nurullah'ı suçlarken, Nurallah da Duran Özdemir'i suçladı. Eşi ve sevgilisinin talihsiz kadını para karşılığında başka erkeklerle birlikte olmasını istediği öne sürüldü. İsmini vermek istemeyen kimi izleyiciler de çirkin iddiaları doğruladı. Lütfiye Gündüz'ün Duran Özdemir'den boşandıktan sonra şüpheli bir şekilde kaybolması dikkat çekti.

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Etiketler: Müge Anlı, Lütfiye Gündüz, Özgür Kılınç