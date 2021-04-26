Müge Anlı'da ilginç olay! Özgür Kılınç'ın başına ne geldi?

İstanbul'da yaşayan 1 çocuk babası 37 yaşındaki Özgür Kılınç'a 13 gündür ulaşılamıyor. Kılınç'ın şüpheli ölümü Müge Anlı'da araştırılmaya başlandı.

15 Nisan'da 04.40'da eşiyle 44 dakika telefon görüşmesi yapan Özgür Kılınç iddialara göre eşine intihar edeceğini söyledi. Eşine konum gönderen ve bir daha kendisinden haber alınamayan Kılınç'ın akıbeti Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılmaya başlandı.

Özgür Kılınç nerede?

Afat ekipleri Çekmeköy'de gittiği ormanlık alanda kaybolan genç adamı havadan ve karadan aradı ancak Özgür Kılınç'a ulaşılamadı. Eşine ihanet ettiği iddia edilen Kılınç'ın geçtiğimiz günlerde boşanma davasına da gitmediğine dikkat çekti. Baba Düzali Kılınç :"Oğlum İntihar edecek bri değlldi" dedi. Polislerin, ormanlık alanda ölmüş olsaydı köpekler bulurdu, kokardı dediğini aktaran Düzali Bey, oğlu ile kuvvetli bir iletişimleri olduğunu ailesini aramamasının ilginç olduğunu ifade etti.Endişeli baba gelininin olay yaşandığında kendilerine 12 saat kendisine haber vermediğini ileri sürdü.

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

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