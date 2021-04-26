10. Bölümüyle Cumartesi akşamı yayınlanan Kardeşlerim büyük ilgi gördü. Başını derde sokan Ömer'i Kadir kurtarabilecek mi?

Amcası Orhan'ın ölümün kıyısına gelmesine sebep olan Berk'in serbest bırakılması için şikayetini geri alan Ömer ile kardeşlerin arası açılır. Akif'ten aldığı para Emel tarafından ateşe atılan Ömer evi terk eder. Yeni sınıf arkadaşı Ayşe'nin evine misafir olan Ömer'in şaşalı hayat gözünü döndürür. Asiye'nin tüm ısrarlarına rağmen kardeşleri yerine 17. yaşını kardeşleri yerine zengin arkadaşlarıyla kutlayan Ömer'in başı büyük bir derde girer.

Tolga ölecek mi?

Berk ve Ayşe'nin eski sevgilisi Tolga, Ömer'in doğum gününün beklenmeyen misafiridir. Harika'nın iğnemelerinden bunalan Ömer'in canı Tolga ve Berk'in eve gelmesiyle iyice sıkılır. Kuryeyi aşağılacı tavırlar sergileyen Tolga ile Ömer karşı karşıya gelir. Ayşe'nin ve diğer çocukların da Tolga'ya destek vermesi zengin arkadaşlarıyla Ömer'in eğlence anlayışlarının farkını bir kez daha ortaya koyar. Tolga'nın ağır sözlerine dayanamayan Ömer öfkesine yenik düşer. Tolga'ya defalarca yumruk atan Ömer'i Ayşe evden kovar. Koşarak kardeşlerinin yanına giden Ömer'in akıbeti ise merak konusu oldu. 10. Bölümüyle zirveye adını yazdıran Kardeşlerim'in yeni bölümü için nefesler tutuldu.

Kardeşlerim 10. Bölümde Neler Yaşandı?

Daha iyi bir hayat daha insan gibi yasamak isteyen Ömer, alışık olmadığı bu çevreye uyum sağlamakta zorlanır. Yaptığı bu seçim Ömer'in başına beklemediği bir dert acar. Doruk ise Asiye'nin gönlünü ve güvenini kazanmak için elinden geleni yapar. Eve ve kardeşlerine geri dönen Ömer'i ise polisler beklemektedir. Kardeşlerine sahip çıkmaya çalışan Kadir'in bu kez işi çok zordur.

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Ömer hakkındaki büyük sır açığa mı çıkıyor?