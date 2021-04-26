72 yaşındaki Yaşar Ertürk: 'Eşim eve dönmeyecekse boşanalım. Acil başkasıyla evlenmem lazım'

Esra Erol'da 26 Nisan 2021 Pazartesi neler yaşandı? Esra Erol, hafta içi her gün 16.20'de birbirinden ilginç konuları atv ekranlarına taşımaya devam ediyor.

Esra Erol'da programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. 72 yaşındaki Yaşar Ertürk: ''İki yıllık karım Ayten eve dönmeyecekse boşanalım. Acil başkasıyla evlenmem lazım' diyerek izleyenleri şoke etti.

Yaşar Ertürk'ün akıl almaz isteği!

Zongultak'tan Esra Erol'daya başvuran Yaşar Ertürk iki senelik eşi Ayten Hanım'ın eve gelmesini yoksa boşanmak istediğini belirtti. Yaşlı adam eşi eve gelmeyecekse acil yeniden evlenmek istediğini söyledi. Kadınlar güldür, güller koklanır solana kadar dİyen Ertürk, Ayten Hanım ile sosyal medya üzerinden ortak bir arkadaşları vesilesiyle tanıştığına değindi. Yaşar Bey, Ayten Hanım'ın kendisine benim çocuklarım bana bakmıyor dediğini ifade etti. Ayten Hanım'ın bir gün görmedim dediğini bunun üzerine de kendisinin, ben kadınlara değer veririm dediğini aktardı. Yaşar Ertürk kayıp eşine pahalı hediyeler aldığını söyledi.

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Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de

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