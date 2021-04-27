KADES bir kadının daha yardımına yetişti! Fadime Atasoy dayakçı kocasına seslendi!

Esra Erol'da 27 Nisan 2021 Salı neler yaşandı? Esra Erol, hafta içi her gün 16.20'de birbirinden ilginç konuları atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Fadime Atasoy 14 senedir eşi Adem Atasoy'dan şiddet gördüğü ve boşanmak istediği gerekçesiyle başarılı sunucu Esra Erol'dan yardım istedi.

Esra Erol'da izle! Esra Erol'da kesintisiz izle! Esra Erol son bölüm izle! Esra Erol 27 Nisan Salı 2021

Fadime Atasoy, Adem Atasoy'un kendisinden sonra engelli kızına da şiddet uygulamaya başladığını bu sebeple boşanma kararı aldığını dile getirdi. Eşine çağrıda bulunan şiddet mağduru kadın, tuttuğu takım yenilince bile dayak yiyordum dedi. KADES uygulamasından destek çağırdığını jandarma ekiplerinin geldiğini anlatan Fadime Hanım, hastaneye götürülüp darp raporu aldığını söyledi .Yayına telefonla bağlanan Adem Bey, şiddet iddialarını doğruladı ve pişman olduğunu belirtti. Eşimden ayrılmak istemiyorum diyen koca, 20 gündür ruh ve sinir hastalıklarında tedavi gördüğünü, hatanın geri dönüşü olabileceğini, eşini sevdiğini, yuvasını kurtarmak istediğini vurguladı.

KADES nedir?

KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek için kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda ilk aklınıza gelecek acil müdahale uygulamasıdır.

Mağdur kadının bilgisi sisteme düşüyor

Kullanıcılar uygulamaya ad, soyad, doğum yılı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve telefon numarasıyla giriş yapıyor. Giriş yapılan telefon numarasına SMS ile doğrulama kodu gönderiliyor. SMS kodunun onaylanmasıyla sistem kaydı tamamlanıyor.Daha sonra uygulama ekranına gelen "yardım iste" tuşuyla mağdur kadın polise ihbarda bulunabiliyor. İhbar sonrası Emniyet tarafından bölgeye en yakın güvenlik birimleri yönlendiriliyor.

Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de

Etiketler: Esra Erol, Fadime Atasoy