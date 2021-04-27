Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı? Müge Anlı'da akıl almaz olay!

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (27 Nisan 2021 Salı) neler oldu? 8 yıldır yaşadığına dair hiç bir iz olmayan Lütfiye Gündüz nerede? Lütfiye Gündüz cinayete mi kurban gitti?

Nevşehir'de 2013 yılında kaybolan 4 çocuk annesi Lutfiye Gündüz'ün kaybı Müge Anlı'da işleniyor. Kaybolduğunda 40 yaşında olan talihsiz kadınla ilgili şaşırtan iddialar ortaya atıldı. 8 yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Lütfiye Gündüz, son olarak boşandığı eşi Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Nurullah Koçyiğit ile görüştü.

Lütfiye Gündüz para için mi öldürüldü?

Lütfiye Gündüz'ün üzerinden para kazandığı iddia edilen boşandığı eşi Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu öne sürülen Nurullah, korkunç iddiayı reddetti. Duran Özdemir, Nurullah'ı suçlarken, Nurullah da Duran Özdemir'i suçladı. Eşi ve sevgilisinin Özdemir'i para karşılığında başka erkeklerle birlikte olmasını istediği öne sürüldü. Şiddet gördüğünü öne süren Özdemir, eşinin yaptıklarından haberi olmadığını söyledi. O zamanlar 20 yaşında olan Nurallah ise, Lütfiye Gündüz'ü ablası gibi gördüğünü evine insaniyet namına aldığını anlattı. İsmail Özdemir abisi Duran Özdemir'in her şeyden haberi olduğunu söyledi. Lütfiye Hanım'ın kızı Hamiyet: "Annemin parasını Nurallah yiyordu, annemi hep dövüyordu" dedi. Gündüz'ün yasadışı işlerden sabıkası olduğu ortaya çıkarken Nurullah'ın da aynı sebepten sabıkası olduğu öğrenildi. Duran Özdemir'den boşandığı gün kaybolan talihsiz kadının akibeti netlik kazanmadı.

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Etiketler: Müge Anlı, Lütfiye Gündüz