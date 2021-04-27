"Beni sensiz bırakma"

Maraşlı', 15. bölümü ile atv ekranlarına geldi. Şimdiye kadar Mahur'un hep yanında olan ve hayatını kurtaran Maraşlı'ya bu defa da Mahur destek oldu. Maraşlı'nın durumunun ağır olduğunu ve ölüm kalım savaşı verdiğini duyan Mahur, gözyaşları içinde hastaneye koştu. Yoğun bakımda olan Maraşlı'nın yanına girdi ve bir dakika olsun elini bırakmadı. Maraşlı için endişelenen Mahur'a Celal'siz bir hayat çok zor geldi. Onu bırakıp gitmeyi bir an bile düşündüğü için kendini affedemedi.

Mahur ile Maraşlı'nın duygusal anları

Komada olan Maraşlı'ya destek vermek ve sesi ile iyileştirmek isteyen Mahur onunla konuştu. Yanında olduğunu ve onu çok sevdiğini bir an önce iyileşmesini istedi. Mahur, içindeki duyguları sevdiği adama karşı anlattı. "Geldim buradayım, yanındayım. Çok seviyorum seni. Ne olur iyileş bir an önce. Çabucak aç gözlerini tamam mı? Ne olur beni sensiz bırakma. Duyuyorsun beni biliyorum. Duyuyorsun değil mi? Buradayım ben tamam mı? Hiçbir yere gitmiyorum. Sen iyileşene kadar yanında olacağım. Sen nasıl hep benim yanımda olduysan; ben de senin yanında olacağım."

Hem duygusal hem de romantik anların yaşandığı sahneden sonra Maraşlı'yı kaybetme korkusu yaşayan Mahur, Nevzat ile dertleşti. Maraşlı'nın kendisini sevdiğini gözlerinde görse de, ilk defa o gece bundan emin olduğunu söyledi. Nevzat da Mara onu çok sevdiğini ama zarar gelmemesi için Mahur'dan uzak durduğunu anlattı. Nevzat ona saldırıya uğradığında Maraşlı'nın cebinden çıkan bir notu verdi. Bu not, Mahur'un, Maraşlı'yla geçirdiği o son gecenin sabahında başucuna bıraktığı veda notuydu. O sabah Maraşlı'yı uyurken izlemiş ve hiç bırakmak istememişti. O anları hatırladyan Mahur, Maraşlı'ya kendisinin zarar verdiğini düşünerek üzüldü. Aklına geçmişte yaşadıkları o güzel anılar geldi. O sahnede çalan şarkı ise Mahur'un duygularını özetler nitelikteydi.

İşte o şarkı; Sancı…

Kaç özürle kapanır yaran?

Kaç gözyaşına tekabülüm ben?

Hatırladın mı unutmak isterken

Seni üzdüm hiç sebep yokken

Büyüklüğünün altında ezildim

Kalbin benim bahçemdi

Ellerimde o gizli anılar

İçim saftı, gerçekti

Affetme, beni hiç affetme

Gözünden düşür, eskiyi düşünme

Bilirim zor, acıdır bazı şeyler

Günü geldiğinde dokun kalbime

Ben sana gelirim, sen zahmet etme

Yoluma yollar katarım, sen üzülme

Bizi bu yanılgılar, bizi bu yanlışlar

Bizi bu arsız korkular bitirdi