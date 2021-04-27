Müge Anlı'da 27 Nisan 2021 Salı neler oldu? Müge Anlı son bölüm izle

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Reşit Baş nerede? Lütfiye Gündüz'ün başına ne geldi?

Müge Anlı'ya aşk üçgeni damga vurdu! Reşit Baş'ın başına ne geldi?

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Müge Anlı kayıpları bulmayı, hasret kalanları kavuşturmaya devam ediyor. Reşit Baş'tan evlilik dışı iki çocuğu olan Şükran Çelik, sevgilisinin bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Şükran Hanım, 13 Nisan'dan bu yana ulaşamadığı sevgilisinin evli olduğunu ve evliliğinden de iki çocuğunu söyledi.

4 çocuk babası Reşit Baş nerede?

İki haftadır sevgilisine ulaşamayan Şükran Hanım, Reşit Baş'ın Samsun'da kaybolduğunu belirtti.17 yaşında Baş ile tanıştığını ve bir bebeği olduğuna değinen Şükran Hanım, 10 senelik ayrılıktan sonra yeniden beraber olduklarını belirtti. Reşit Bey'den ikinci çocuğunu da dünyaya getiren kadın sevgilisinin kaybından nikahlı eşi Hatun Hanım'ı ve oğlundan şüphelendiğini söyledi.

İki kadın canlı yayında birbirine girdi!

Evlilik dışı birlikte olduğu Reşit Baş'ı arayan Çelik'in sözleri tepki toplarken; Hatun Baş nikahlı eşinin yerini bildiğini söyledi. Hatun Baş, Şükran Çelik'e sert sözlerle yüklendi. Şükran Çelik ise eşine sahip çıksaydın diyerek kendisini savundu. İki kadının tartışması izleyenleri hayrete düşürdü. Müge Anlı, Şükran Hanım'a uyarılarda bulundu ancak genç kadın kendisini ilginç sözlerle savundu.

Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı? Müge Anlı'da akıl almaz olay!

Nevşehir'de 2013 yılında kaybolan 4 çocuk annesi Lutfiye Gündüz'ün kaybı Müge Anlı'da işleniyor. Kaybolduğunda 40 yaşında olan talihsiz kadınla ilgili şaşırtan iddialar ortaya atıldı. 8 yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Lütfiye Gündüz, son olarak boşandığı eşi Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Nurullah Koçyiğit ile görüştü.

Lütfiye Gündüz para için mi öldürüldü?

Lütfiye Gündüz'ün üzerinden para kazandığı iddia edilen boşandığı eşi Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu öne sürülen Nurullah, korkunç iddiayı reddetti. Duran Özdemir, Nurullah'ı suçlarken, Nurullah da Duran Özdemir'i suçladı. Eşi ve sevgilisinin Özdemir'i para karşılığında başka erkeklerle birlikte olmasını istediği öne sürüldü. Şiddet gördüğünü öne süren Özdemir, eşinin yaptıklarından haberi olmadığını söyledi. O zamanlar 20 yaşında olan Nurallah ise, Lütfiye Gündüz'ü ablası gibi gördüğünü evine insaniyet namına aldığını anlattı. İsmail Özdemir abisi Duran Özdemir'in her şeyden haberi olduğunu söyledi. Lütfiye Hanım'ın kızı Hamiyet: "Annemin parasını Nurallah yiyordu, annemi hep dövüyordu" dedi. Gündüz'ün yasadışı işlerden sabıkası olduğu ortaya çıkarken Nurullah'ın da aynı sebepten sabıkası olduğu öğrenildi. Duran Özdemir'den boşandığı gün kaybolan talihsiz kadının akibeti netlik kazanmadı.

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