Müge Anlı'ya aşk üçgeni damga vurdu! Reşit Baş'ın başına ne geldi?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (27 Nisan 2021 Salı) neler oldu? 34 yaşındaki Şükran Çelik yasak aşk yaşadığı 44 yaşındaki fırıncı Reşit Baş'ı aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.

Müge Anlı kayıpları bulmayı, hasret kalanları kavuşturmaya devam ediyor. Reşit Baş'tan evlilik dışı iki çocuğu olan Şükran Çelik, sevgilisinin bulunması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Şükran Hanım, 13 Nisan'dan bu yana ulaşamadığı sevgilisinin evli olduğunu ve evliliğinden de iki çocuğunu söyledi.

4 çocuk babası Reşit Baş nerede?

İki haftadır sevgilisine ulaşamayan Şükran Hanım, Reşit Baş'ın Samsun'da kaybolduğunu belirtti.17 yaşında Baş ile tanıştığını ve bir bebeği olduğuna değinen Şükran Hanım, 10 senelik ayrılıktan sonra yeniden beraber olduklarını belirtti. Reşit Bey'den ikinci çocuğunu da dünyaya getiren kadın sevgilisinin kaybından nikahlı eşi Hatun Hanım'ı ve oğlundan şüphelendiğini söyledi.

İki kadın canlı yayında birbirine girdi!

Evlilik dışı birlikte olduğu Reşit Baş'ı arayan Çelik'in sözleri tepki toplarken; Hatun Baş nikahlı eşinin yerini bildiğini söyledi. Hatun Baş, Şükran Çelik'e sert sözlerle yüklendi. Şükran Çelik ise eşine sahip çıksaydın diyerek kendisini savundu. İki kadının tartışması izleyenleri hayrete düşürdü. Müge Anlı, Şükran Hanım'a uyarılarda bulundu ancak genç kadın kendisini ilginç sözlerle savundu.

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Ögzür Kılınç nerede? Lütfiye Gündüz'ün başına ne geldi?

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Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!

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