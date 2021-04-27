Zeliş’in dili çözüldü

Maraşlı'nın hayatının dönüm noktası, kızı Zeliş'in vurulduğu gündü. Maraşı'nın tek amacı, travma bozukluğu nedeniyle kendi kabuğuna çekilen ve o günden beri kimse ile iletişim kurmayan kızını hayata döndürmekti. Konuşma yetisini kaybeden Zeliş'le özel ilgilenen Maraşlı, evladına yaşatılan büyük acıyı hiç unutmadı.

Mahur'un Maraşlı'ya âşık olma nedenlerinden biri de, onun, Zeliş'e karşı çok güzel bir baba olmasıydı. Hastanede yatağında ilk kızı geldi aklına Maraşlı'nın. Zeliş hem babasına yalvarıyor; hem de ölüm uykusuna yatmış gibi uyuyan babasını sarsarak uyandırmaya çalışıyordu. "Baba iyi misin? Hadi kalk lütfen çok özledim. Hadi kalk bana masallar anlat yine, şiirler oku, saçlarımı tara, yanağımdan öp. Baba kalk. Hadi kalk… Baba ne olur kalk yalvarırım... Baba ölme kalk... Ölme… Baba ne olur ölme kalk. Baba ölme kalk..."



Aslında bu gelen sesler Maraşlı için bir uyarıydı. Zeliş kalbi duran babasını, onu bırakıp gitmemesi için uyandırmaya gelmişti. Celal'in şoka girdiğini gören hastane yetkilileri hemen müdahalede bulundu. Zeliş'in hayalen de olsa sesini duymak Celal'e iyi geldi. Önce Mahur, sonra Zeliş'in desteği, sevdiklerinin sesi Maraşlı'nın iyileşmesine vesile oldu. Kızının sesini çok gerçekçi bir şekilde duyan Maraşlı gözlerini açtı. En büyük hayali kızının konuşması olan Celal, gülümseyerek uyandı ve komadan çıktı.