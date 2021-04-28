Bamsı Bey'in intikamı acı oldu!

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 56’ncı bölümünde, Bamsı Bey, Papa’nın ajanı Petrus’tan sakat kalan elinin intikamını aldı.

Osman Bey'in Nikola'nın planlarını öğrenmesi için İnegöl Kalesi'ne gönderdiği Simon'un dönmemesi üzerine, Kayı Obası'nda tutsak olan Petrus hayatta kalmak için elindeki son avantajı da kaybetti.

Cerkutay ve Bamsı Bey'in kafesli çadıra gelmesi ile telaşa düşen Petrus, "Osman Bey'in sözü var bunu yapamazsınız" diyerek kendini kurtarmaya çalıştı. Bamsı Bey "Osman Bey'in sözü er sözüdür. Lakin Osman Bey'imiz obamıza hizmetleriniz için seni bağışlayacağını söylemişti. Simon öldü! Beyimin verdiği vazifeyi başaramadı" diyerek Petrus'un iyice telaşlanmasına neden oldu.

"Çolak koyduğunuz elimle hesaplaşacaksın" diyen Bamsı Bey, Petrus'a bir şans vererek diyetini ödemesini istedi ve ona bir hançer verdi. Petrus son bir hainlikle Bamsı Bey'e saldırınca Bamsı Bey onu yakaladı.

Bamsı Bey, "Hayatını kurtardığım, Süleyman Şah'ımın adını verdiğimiz o cevval çocuk için… Canına kast ettiğimiz nice alpimiz için" diyerek Petrus'tan aldığı hançeri kalbine sapladı. Böylelikle Papa'nın ajanlarının uç bölgesindeki faaliyetlerine son verilmiş oldu.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 56'ncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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