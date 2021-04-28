En çok izlenen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz!

atv’nin sevilen dizisi “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” yine aksiyon ve duygu dolu bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu.

Tipi Gönül'üne kavuştu!

Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümüne Tipi'nin ölümü damga vurdu. Hızır önceki bölümlerde Tuncay'ı infaz edip, Rıdvan'ın çetesine yönelmişti. Ölen eşine iftira atarak Tipi'nin damarına basan Macit ise, bu hareketinin bedelini canı ile ödemişti. Macit'i boğarak öldürmesiyle kanlı bir savaş başlatan Tipi, eşinin mezarı başında, Macit'in oğlunun intikam planının hedefi oldu. Hızır Çakırbeyli'nin kollarında ölüme düştü.

Hem reytinglerde hem sosyal medyada en tepede!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Tüm kişiler'de 100 program arasında birinci oldu.Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 192. bölüm etiketi #Tipi, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine ilk sıradan girdi ve bölüm sonuna kadar listede kaldı.