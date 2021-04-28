Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da Tipi fırtınası

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da heyecan sürüyor. 192. Bölümü ile atv ekranlarına gelen dizi, duygusal sahneleriyle de gözleri yaşarttı.

atv'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 192. Bölüm ile salı akşamına damga vurdu. 27 Nisan'da yayınlanan bölümde Tipi, tek başına aldığı kararla Hızır Çakırbeyli'yi ve ailesini zor duruma düşürdü. Rıdvan'ın (Rado) kardeşi Macit'i öldüren Tipi, EDHO 192. bölüm izleyicilerini heyecanlandıran sahnelerin kahramanı oldu.

Büyük aşkı Gönül'ün arkasından atılan iftiralara dayanamayarak Hızır'la yaptığı 24 saat bekleme planını görmezden gelen Tipi, Macit'i boğarak öldürdükten sonra Rado'yla karşı karşıya geldi. 24 saat sonunda Rado'ya büyük bir saldırı planlayan Hızır'ın planları da Tipi'nin aceleciliği nedeniyle suya düştü.

Hızır, Rado'nun tehditlerine boyun eğmedi

Tipi rahat tavırlarıyla Hızır Reis'i iyice çıldırtırken Çakırbeyliler ve Korkmazlar Rado'ya karşı güç birliğine gitme konusunda anlaştı. Planlar tüm hızıyla devam ederken Rado, eski bir istihbaratçı olan Volkan'ı ekibine dâhil etti. Volkan'ın önerisiyle Hızır'dan kardeşinin ölümüne karşılık Tipi'yi isteyen Rado'yla bir görüşme yapıldı. Görüşmede Rado'nun tehditlerine aldırış etmeyen Hızır Çakırbeyli, Tipi'yi vermeyeceklerini söyledi.

Hızır Çakırbeyli, Tipi'yi göz önünden uzaklaştırmak için Doğan Baba'dan yardım istedi. Tipi'nin ise planları başkaydı. Macit'in oğlu Şefik'le iş birliği yapan Sezai'ye güvenen Tipi, büyük aşkı Gönül'ün mezarına gitmek için plan yaptı.

Tipi'den Emine'ye duygusal veda

Mezara gitmeden önce, uyuyan Emine'ye duygusal bir şekilde veda eden Tipi, Sezai ile birlikte y2ola koyuldu. Gönül'ün mezarının yakınına pusu kuran Şefik'in adamlarıysa Tipi'yi vurdu. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisinin önemli karakterlerinden Tipi, Gönül'ün mezarının başında yere yığıldı.

192. Bölüm ile Salı gününün en çok izlenen dizisi olan EDHO, bu bölümüyle büyük beğeni topladı. atv EDHO ile günü zirvede tamamladı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan dizide Tipi öldü mü sorusu en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları da sosyal medyada hayranları tarafından soru yağmuruna tutuldu.

EDHO 193. Bölüm fragmanı merak ediliyor

EDHO 193. Bölüm fragmanı da dizinin hayranları tarafından heyecanla bekleniyor. Heyecanın tüm hızla süreceği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 193. Bölüm 4 Mayıs Salı akşamı atv ekranlarında yayınlanacak. EDHO izleyicileri 193. Bölümü eş zamanlı olarak atv.com.tr ve atv Youtube hesaplarından da takip edebilecek.

Başrollerini Oktay Kaynarca, Ali Sürmeli, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Pelin Akil Altan ve Engin Benli'nin paylaştığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz özel video'larına ulaşmak için tıklayınız.









