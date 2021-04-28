Esra Erol'da gözyaşları... 21 yaşındaki Dilara Ünal kendisinden 25 yaş büyük Kenan Altın'a kaçtı!

Esra Erol'da 28 Nisan 2021 Çarşamba neler yaşandı? Esra Erol, hafta içi her gün 16.20'de birbirinden ilginç konuları atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Dilara Ünal (21) kendisinden 25 yaş büyük Kenan Altın'a kaçtı.

Esra Erol, üç buçuk aydır kayıp olan 21 yaşındaki Dilara Ünal'ı arıyor. Kendisinden 25 yaş büyük Kenan Altın'a kaçan genç kızın dedesi ve babannnesi gözyaşlarına boğuldu. Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen yaşlı çift ,oğullarının şizofren olduğunu torunlarını zorluklarla büyüttüklerini anlattı. Torunlarının kaçmadan bir gün önce annesi Aynur Hanım'ın yanına gittiğini dile getiren babaanne, Dilara'yı sorduğunda gelininden sana ne cevabını aldığını söyledi.

"Dilara Ünal ve Kenan Altın evlendi!"

Yayına telefonla bağlanan anne Aynur Hanım, iddiaları doğruladı ve kızının Kenan Altın ile resmi nikah kıydıklarını ifade etti. Damadını tanıdığına değinen anne, kızı ile iletişim halinde olduğunu belirtti.Tansiyonun yükseldiği anlarda başarılı sunucu Esra Erol müdahale etti. Genç kızın evden kaçtığında Kenan Bey'in evli olduğu ve bir ay önce boşandığı ortaya çıktı. atv ekranlarında yayınlanan ve büyük ilgi gören Esra Erol'da özel videolarına ulaşmak için tıklayın!

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Esra Erol'da hafta içi her gün 16.20'de atv'de

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