Kuruluş Osman'ın 28 Nisan Çarşamba yeni bölümü yayınlanacak. Dizinin 56. Bölüm tanıtımı büyük ses getirdi. Kalonoz tarafından haince sırtından hançerlenen Savcı Bey ölecek mi?

Kuruluş osman bu akşam 20.25'te atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak.İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman'ın yeni bölüm tanıtımında "Gece bir düş gördüm. Babam Söğüt'e geldiği vakit diktiği çınarın altında beni beklerdi" sözleri, "Savcı Bey öldü mü?" sorusunu akıllara getirdi. Heyecan ve aksiyon yüklü 56. Bölümde yeni bölüm fragmanında Savcı Bey'in eşi Lena Hatun'un yürek yakan feryatları da dikkat çekti.

Nikola'nın planı...

Nikola, Umur Bey'in obasına baskın düzenlemeyi düşünmektedir. Nikola ile uzlaşmak isteyen Umur Bey ise yaşananların faturasını itaat etmeyen kızı Malhun Hatun'a keser. Malhun Hatun, ağabeyinin yanına sürgün edilmek istenir. Malhun Hatun'un da desteğin alan Osman Bey ise Bizans-Moğol ordusunun karşısına çıkar.

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde neler yaşanacak?

Kalonoz tarafından sırtından haince hançerlenen Savcı Bey'in durumu ne olacak? Kayı Boyu'nun Bizans-Moğol ordusuna karşı galip gelecebilecek mi? Osman Bey yeni stratejisiyle Moğol-Bizans ittifakını bozabilecek mi? Nikola'nın yeni planı ne? Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Kuruluş Osman'ın son bölümünü izlemek için tıklayın!

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