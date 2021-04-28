Küstah elçi kapı dışarı edildi

Osman Bey’in Moğolların vergi talebine cevabı ağır oldu!

Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 56'ncı bölümünde, Moğol-Bizans ittifakını parçalamak için Moğollara vergi ödemeyi kabul etmiş gibi görünen Osman Bey, vergiyi almak için Kayı Obası'na gelen Togay'ın nökerini fena benzetti.

Boran ve Göktuğ'un otağa getirdiği elçiyi kabul eden Osman Bey, alplerine altınları getirmeleri talimatını verdi. Moğol elçisinin "İyi zamanında hazır etmişsiniz. Biz gecikmeyi sevmeyiz" sözlerindeki küstahlık beyleri rahatsız ederken Osman Bey istifini bozmadı.

Osman Bey'in "Togay nasıldır" sorusuna Moğol elçisi "Asilerin baş eğdiğini gördükçe, daha da iyi olmaktadır" cevabını verince ortalık iyice gerildi. Alplerin altınları getirmesi ile Osman Bey, Moğol elçisine şu sözlerle seslendi: "Bu altınlar, dedem Süleyman Şah'ın gazalarındandır. Bunlar da, babam Ertuğrul Gazi'nin gazalarından… Yeğenim Bay Hoca'nın kanıyla yıkanmış altınlardır bunlar da… Ağabeyim Savcı'nın ve nice şehidin kanları vardır bunlarda. Benden bu altınları istersiniz öyle mi?"



Osman Bey'in tavrındaki değişimi fark etmeyen Moğol elçisi, altın sandığına uzandı ama Osman Bey'in tepesine çökmesi ile şoke oldu. Osman Bey, "Türk'ten haraç istemek aslanın avına göz dikmektir!" diyerek küstah Moğol'a haddini bildirdi. Moğol elçisi bileğine sakladığı hançerle Osman Bey'e hamle edince sonunu hazırlamış oldu. Osman Bey, Moğol elçisini Osmanlı tokatı ile tanıştırıp kapı dışarı etti ve şöyle dedi: "Şimdi var Togay'a de ki! Kayı boyu baç ödemez. Çakalın aslandan alacağı haraç işte budur!"

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 56'ncı bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.