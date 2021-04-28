Lütfiye Gündüz öldü mü?

28 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında şoke eden "Lütfiye Gündüz öldürüldü" iddiası!

atv'nin ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te heyecan devam ediyor. Hafta içi her gün gündeme oturan konularıyla devam eden programda, 28 Nisan 2021 tarihli yayında da ilginç gelişmeler yaşandı.

28 Nisan Müge Anlı canlı yayınında, bir süredir kayıplara karışan dört çocuk babası Reşit Baş bulundu. Nevşehir'de kaybolan Lütfiye Gündüz ile ilgili gelişmeler sürerken, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün kaybolan 15 yaşındaki Zeynep Alca için araştırmalar başladı.

Müge Anlı ve ekibi kayıp Reşit Baş'ı buldu

Eşi Hatun Baş ve sevgilisi Şükran Çelik'ten ikişer çocuğu olan Reşit Baş, bugün Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Baş, 700 Bin TL dolandırıldığını iddia ederken evde yaşanan sorunlardan dolayı kafasının karıştığını söyledi. Afyon'da asker arkadaşının yanında olduğunu ifade eden Baş, eşi ve sevgilisiyle arasında bir problem olmadığını dile getirdi.

Yayına bağlanan Reşit Baş'a, iki kadının tepkisi de farklı oldu. Hatun Baş, eşinden boşanmak istemediğini belirtirken Şükran Çelik bir daha eski sevgilisiyle görüşmek istemediğini ifade etti. Şükran Çelik'in Reşit Baş'a yönelik, "Bundan sonra çocukların seni görmek istemedikçe sen de onları göremeyeceksin" sözleri dikkat çekti.

Lütfiye Gündüz: "Ölümüm ya Duran'dan ya Nurullah'tan…"

Nevşehir'de 8 yıl önce kaybolan Lütfiye Gündüz ile ilgili araştırmalar da devam ediyor. Gündüz'ün programa katılan arkadaşları, talihsiz kadının kaybından boşandığı eşi Duran Özdemir ve Nurullah Koçyiğit'i sorumlu tutuyor. Gündüz'ün yakın çevresine, "Ölümüm ya Duran'dan ya da Nurullah'tan olacak dediği" ifade edildi.

Gündüz'ün, sevgilisi Nurullah Koçyiğit tarafından defalarca dövüldüğünü iddia eden kayıp kadının eski iş arkadaşı, "Nurullah çok kıskançtı. Lütfiye'yi herkesten kıskandığı için defalarca dövdü" dedi. atv Müge Anlı canlı yayın stüdyosunda iddiaları yanıtlayan eski sevgiliyse suçlamaları reddetti.

Programa katılan eski komşu Meral Öğür ise "Duran Bey, eşi Lütfiye Hanım'a şiddet uyguluyordu" diye konuştu. Duran Özdemir'in, "Lütfiye bir arabaya bindi ve gitti" sözlerini de yalanlayan eski komşu, "Duran da Lütfiye ile beraberdi" dedi.

Lütfiye Gündüz öldü mü?

Stüdyoda sık sık Lütfiye Gündüz'ün yeğeni Zeynep Gündüz'le karşı karşıya gelen Nurullah Koçyiğit, zaman zaman sinirlerine hakim olamadı. Gerginliğin arttığı programda şahit olduklarını dile getiren Nevzat Hamurcu, Lütfiye Gündüz'ün öldürülerek mavi bir varilin içinde Kızılırmak'a atıldığı iddiasında bulundu. Hamurcu, "Olayla ilgili tüm detayları Duran Özdemir biliyor" sözlerini kullandı. Özdemir ise Hamurcu'yu yalan söylemekle suçladı.

Zeynep Alca kaçırıldı mı?

Müge Anlı, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 27 Nisan tarihinde kaybolan Zeynep Alca için de araştırma başlattı. 15 yaşındaki Zeynep'in annesi olayla ilgili şüphelendikleri bir kişi olduğunu belirtti. Evladının kaçırıldığından şüphelendiğini ifade eden anne, "Daha önce adam yaralamaktan sabıkası olan arkadaşından şüpheleniyorum" dedi.