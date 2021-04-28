Müge Anlı da şaşırtan olay! Kayıp Reşit Baş: "Sevgilimle de eşimle de problemim yok!"

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (28 Nisan 2021 Çarşamba) neler oldu? Şükran Çelik (34) evlilik dışı ilişki yaşadığı 44 yaşındaki fırıncı Reşit Baş'ı aramak için araştırmacı gazeteci Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. 4 çocuk babası Reşit Baş bulundu.

Müge Anlı faaili meçhul cinayetleri aydınlatmaya, kayıpları bulmayı, hasret kalanları kavuşturmaya devam ediyor. Resmi nikahlı eşinden iki çocuğu bulunan Reşit Baş ile yaşadığı yasak aşktan iki evladı olan Şükran Hanım, sevgilisinin 13 Nisan'dan bu yana kayıp olduğu iddiasıyla Müge Anlı ile Tatlı Sert'e başvurdu.

Kayıp Reşit Baş'tan ilginç açıklamalar!

Telefon görüşmesi yapılan Reşit Bey dolandırıldığı için sıkıntı yaşadığını, 700 bin TL parasını kaybettiğini, iş yeri elinden gittiği için bunalıma girdiğini anlattı. Evde de tartışma yaşayınca Afyonkarahisar'a askerlik arkadaşının yanına gittiğini belirten Reşit Bey, sevgilisi Şükran Hanım ile de resmi nikahlı eşi Hatun Hanım ile de problemi olmadığını vurguladı.

Şükran Çelik: "Çocuklarını göremeyeceksin!"

İki haftadır sevgilisine ulaşamayan Şükran Hanım hayatının şokunu yaşadı. Bu aşkın artık bittiğini söyleyen Çelik: "İleride çocuklar babalarını görmek isterse görebilir, ama sen çocuklarını göremeyeceksin..." dedi.Tansiyonun hiç düşmediği olayda Reşit Baş'ın eşi Hatun Baş ise, çok sıkıntı yaşadım Reşit'ten boşanmıyorum, dedi.

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4 çocuk babası Reşit Baş bulundu!

Hatun Baş: "Boşanmıyorum!"

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Ögzür Kılınç nerede? Lütfiye Gündüz'ün başına ne geldi?

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