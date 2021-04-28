Müge Anlı'da tüyler ürperten olay! "Lütfiye Gündüz'ü mavi varile koyup Kızılırmak'a attılar!"

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (28 Nisan 2021 Çarşamba) neler oldu? 8 yıldır yaşadığına dair hiç bir iz olmayan Lütfiye Gündüz'ün öldürülüp mavi bir varil içine konarak Kızılırmak'a atıldığı iddia edildi.

2013'te Nevşehir'de esrarengiz bir şekilde kaybolan 4 çocuk annesi Lutfiye Gündüz'ün kaybıyla ilgili tüyler ürperten iddialar ortaya atıldı. Lütfiye Gündüz'ün şüpheli kaybıyla ilgili eşi Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Nurullah Koçyiğit'ten şüpheleniliyor. Lüthiye Hanım'ın para karşılığında başka erkeklerle birlikte olduğu ve parayı paylaşma konusunda eşi Duran Özdemir ve Nurullah Özdemir'in anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü. İki adamın da çelişkili sözleri dikkat çekti. Duran Özdemir'den boşanır boşanmaz ortadan kaybolan talihsiz kadının başına ne geldiği Müge Anlı ile Tatlı Sert'te araştırılıyor.

Lütfiye Gündüz öldürüldü mü?

Günlerdir Müge Anlı'da aranan kayıp Lütfiye Gündüz'ün arkadaşı Nevzat Hamurcu kan donduran bir iddia ortaya attı. Hamurcu, Duran Özdemir'in kendisine, Lütfiye'yi öldürüp mavi varilin içine koyarak Kızılırmak'a attılar, dediğini söyledi. Nevzat Bey, Duran Bey'in dirisinden ne hayır gördüm ki ölüsünden ne hayır göreceğim dediğini öne sürdü. Özdemir iddiaları yalanladı.

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Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Ögzür Kılınç nerede? Lütfiye Gündüz'ün başına ne geldi?

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