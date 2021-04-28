Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru... Uzaktan eğitimde kopya çekmek günah mı?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programı ile canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, atv ekranlarında iftar ve sahur programlarıyla Zoom üzerinden gelen soruları yanıtlıyor. Büyük ilgi gören programda ilginç sorular yöneltiliyor. Öğrenci Emine Betten "Uzaktan eğitimde kopya çekmesi günah mıdır?" diye sordu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu soruyu "Kopya her ortamda, her durumda diğer kişilerin kul hakkına girmek olur" şeklinde yanıtladı. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca sahur ve iftar programı canlı yayınla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Kalplerin imanla, ellerin duayla yüce Allah'a açıldığı rahmet, bereket ve bağışlanmanın bol olduğu bu ayda Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, gönüllere hitap eden yorumlarıyla atv'de olacak.

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