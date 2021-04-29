Bir Zamanlar Çukurova'nın 94. Bölümde neler olacak? Züleyha'nın evlat acısı!

‘Bir Zamanlar Çukurova’ atv ekranında 3. sezonuna izleyicinin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova 94'ncü yeni bölümüyle bu akşam 20.25'te izleyiciyle buluşacak.

Perşembe gecelerine aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı toprakların hikâyesini getiren dizide bu hafta yarım kalan sevinçler, ölümle kalım arasındaki ince çizgide bir savaş var!

Züleyha yaşama tutunmaya çalışıyor!

Yolda arabasıyla kaza yapanın Züleyha olduğunu gören Ümit arkasına dönüp gitmek istese de vicdanı bunu yapmasına izin vermez. Züleyha'yı ölüme terk etmek yerine kurtaran Ümit, hastaneye yetiştirilir. Hayata tutunan Züleyha, karnındaki bebeğini kaybetmiştir.

Fekeli, Züleyha'nın başına gelenleri öğrenir!

Fekeli'nin Fikret ile ilgili kafası karışıktır. Lütfiye, Fekeli'nin Fikret ve Müjgan hakkındaki fikirleri öğrenmek ister. Fekeli'nin Fikret ile ilgli içine sinmeyen bir şeyler vardır. Fekeli de aşka saygısının sonsuz olduğunu ama Fikret hakkında şüpheleri olduğunu anlatır. Fekeli, tam da şüphelerinin üstüne gelen üzücü haber ile olayı araştırmaya başlar.

Fikret ve Demir can düşmanı oluyor!

Bir kez daha baba olacağını öğrenen Demir çok mutludur.Sevinci uzun sürmeyen Demir, Züleyha'nın kaza haberiyle hastaneye endişe içinde gider. Eline silahı almaktan çekinmeyen Demir için tek şüpheli Fikret'tir.

Ümit'in Demir aşkı!

Sevda, kızı Ümit'in yaralarını sarmak ister. Anne- kız gerçekleri bir süre daha saklamaya karar verir. Ümit'in ise Demir takıntısı ise gün geçtikçe artmaktadır. Daha tehlikeli bir hal alan Ümit'in yeni hamlesi ne olacak?

Züleyha ve Demir bebeğini kaydetmenin acısını yaşıyor!

Hastaneden taburcu olan Züleyha'nın en büyük destekçisi Demir olur. Geçmişin gölgesinde evliliklerini sürdürmeye çalışan Züleyha ve Demir'in aşkını bekleyen büyük sınav ne? Şermin, Ümit ve Sevda arasındaki büyük sırrı öğrenecek mi? Demir, yaşananlardan sorumlu tuttuğu Fikret'e ne yapacak? Tüm bu soruların cevabı ve daha fazlası bu akşam yayınlanacak yeni bölümde cevap bulacak. Bir Zamanlar Çukurova'nın özel videoları için tıklayın!