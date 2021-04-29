Dünyanın gözü Kardeşlerim'in üzerinde!

Cumartesi akşamları atv’de yayınlanan Kardeşlerim dizisinin yurtdışı lansmanı için hazırlanan videonun yayınına sayılı günler kaldı. Dünyanın birçok ülkesinden kayıt olunarak izlenecek videoya şimdiden yoğun ilgi gösteriliyor.

For My Family ismiyle dünya pazarında yer bulan, sevilen dizi Kardeşlerim'in yurtdışı lansmanı için atv Distribution ve Natpe V-Front'un işbirliğiyle oyuncu röportajları ve diziden sahnelerin yer aldığı özel bir video hazırlandı. 4 Mayıs Salı günü, Türkiye saati ile 19.00'da yayınlanmaya başlayacak olan video için dizinin sevilen oyuncuları Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Fadik Sevin Atasoy, Su Burcu Yazgı Coşkun, Ahu Yağtu, Onur Seyit Yaran bir araya geldi.

Bu çok özel buluşmayı izleyebilmek için aşağıdaki linkten ücretsiz kayıt olabilirsiniz:

https://www.natpe.com/virtual/a-talks-exclusive-launch-of-for-my-family/