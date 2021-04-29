Kardeşlerim 11. Bölüm 2. Fragmanına büyük ilgi!

atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim Cumartesi 20.30'da yeni bölümüyle ekrana gelecek. Son bölümüyle reytinglerin zirvesinde yer alan dizinin 11. Bölümü 2. Fragmanı yayınlandı. Kısa sürede milyonlarca kez izlenen fragmanda Doruk ile Asiye'nin romantik halleri dikkat çekti.

Kardeşlerim'in son bölümü etkili sahneleriyle büyük beğeni topladı ve milyonları ekrana klitledi. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmayan 4 kardeş Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Kardeşler'in hayatı yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapısından girince değişir. Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapar. Yönetmen koltuğunda Serkan Birinci'nin oturduğu senaryosunu Gül Abus Semerci tarafından kaleme alındığı dizi güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Usta isimler ve genç yetenekleri buluşturan dizide Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike) yer alıyor. Bu sezona damga vuran Kardeşlerim'in bölümlerini izlemek için tıklayın! Kardeşlerim'in son bölümünü izlemek için tıklayın!

Kardeşlerim 10. Bölümde neler yaşandı?

Daha iyi bir hayat daha insan gibi yasamak isteyen Ömer, alışık olmadığı bu çevreye uyum sağlamakta zorlanır. Yaptığı bu seçim Ömer'in başına beklemediği bir dert acar. Doruk ise Asiye'nin gönlünü ve güvenini kazanmak için elinden geleni yapar. Eve ve kardeşlerine geri dönen Ömer'i ise polisler beklemektedir. Kardeşlerine sahip çıkmaya çalışan Kadir'in bu kez işi çok zordur.

Ömer'in başı büyük dertte!

Amcası Orhan'ın ölümün kıyısına gelmesine sebep olan Berk'in serbest bırakılması için şikayetini geri alan Ömer ile kardeşlerin arası açılır. Akif'ten aldığı para Emel tarafından ateşe atılan Ömer evi terk eder. Yeni sınıf arkadaşı Ayşe'nin evine misafir olan Ömer'in şaşalı hayat gözünü döndürür. Asiye'nin tüm ısrarlarına rağmen kardeşleri yerine 17. yaşını kardeşleri yerine zengin arkadaşlarıyla kutlayan Ömer'in başı büyük bir derde girer.

Tolga ölecek mi?

Berk ve Ayşe'nin eski sevgilisi Tolga, Ömer'in doğum gününün beklenmeyen misafiridir. Harika'nın iğnemelerinden bunalan Ömer'in canı Tolga ve Berk'in eve gelmesiyle iyice sıkılır. Kuryeyi aşağılacı tavırlar sergileyen Tolga ile Ömer karşı karşıya gelir. Ayşe'nin ve diğer çocukların da Tolga'ya destek vermesi zengin arkadaşlarıyla Ömer'in eğlence anlayışlarının farkını bir kez daha ortaya koyar. Tolga'nın ağır sözlerine dayanamayan Ömer öfkesine yenik düşer. Tolga'ya defalarca yumruk atan Ömer'i Ayşe evden kovar. Koşarak kardeşlerinin yanına giden Ömer'in akıbeti ise merak konusu oldu. 10. Bölümüyle zirveye adını yazdıran Kardeşlerim'in yeni bölümü için nefesler tutuldu.

Kardeşlerim yeni bölümüyle Cumartesi 20.30'de atv'de

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