Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir: "Nurullah Koçyiğit beni tehdit etti"

29 Nisan Müge Anlı canlı yayını yine gergin anlara sahne oldu. atv ekranlarında hafta içi her gün merakla beklenen Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bölümüyle de izleyicileri ekrana kilitledi.

Müge Anlı, Lütfiye Gündüz'ün kaybolmasıyla ilgili gelişmeleri ekrana taşıdı. Konuyla ilgili Lütfiye Gündüz'ün boşandığı eşi Duran Özdemir ve eski sevgilisi Nurullah Koçyiğit, atv ekranlarında konuyla ilgili soruları cevaplıyor.

Nevşehir'de kaybolan Lütfiye Gündüz konusunun yanı sıra, kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia eden Sema Kır da araştırmacı gazeteci Müge Anlı canlı yayını aracılığıyla sesini duyurmaya çalıştı. 27 Nisan günü İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki liseli Z.A. ise ailesine kavuştu.

Lütfiye Gündüz 8 yıldır nerede?

Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında bir süredir gündemde olan Lütfiye Gündüz konusu tüm hızıyla konuşulmaya devam ediyor. 8 yıl önce Nevşehir'de kaybolan Gündüz'ün henüz izine rastlanamadı. Gündüz'ün boşandığı eşi Duran Özdemir, daha önce korktuğu için sustuğunu ama artık konuşacağını söyledi.

Nurullah Koçyiğit'in kendisini defalarca tehdit ettiğini anlatan Özdemir, "Fiziksel şiddete de uğradım. Nurullah beni dövdü. Nurullah'ın yakınları bana bıçak dayadılar. Silah doğrulttular" dedi. Koçyiğit'in Gündüz'ü de defalarca dövdüğünü iddia eden Duran Özdemir, dört çocuğunun annesini hiç dövmediğini söyledi. Yayına katılan Müberya Hanım da Koçyiğit'in, Lütfiye Gündüz'ü defalarca dövdüğünü belirtti.

"Şaka sandım. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te görünce ciddiye aldım"

Özdemir, Nurullah Koçyiğit'in kardeşi Büşra Koçyiğit'e de konuyla ilgili bilgisi olduğuna yönelik suçlamalarda bulundu. Büşra Koçyiğit ise suçlamaları reddederek, "Lütfiye'yi kapıdan kovsak bacadan giriyordu. Annem defalarca istemediğini söyledi" dedi.

28 Nisan Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında, Lütfiye Gündüz'ün mavi bir varil içinde Kızılırmak'a atıldığını öne süren Nevzat Hamurcu da bugün canlı yayındaydı. Hamurcu, bu bilgiyi Duran Özdemir'in verdiğini ama kendisinin ciddiye almadığını söyledi. Özdemir'in şaka yaptığına yönelik bir düşünceye kapıldığını ifade eden Hamurcu, olay Müge Anlı yayınında konuşulunca konunun ciddiyetini anladığını iddia etti. Özdemir, Hamurcu'nun iddialarına karşı çıktı.

Sema Kır: "28 yaş küçük sevgilim beni dolandırdı"

Kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia eden Sema Kır ise "Eski sevgilim beni Teğmen üniforması giyerek kandırdı. 195 Bin TL dolandırdı" dedi. Sosyal medyadan tanıştığı kişiyle buluşmak için Şanlıurfa'ya giden Kır, görüştüğü kişi tarafından cinsel istismara da uğradığını iddia etti. Güzel sözlere kandığını söyleyen Kır, birçok kadının bu tuzağa düştüğünü söyledi.

atv ekranlarında birbirinden ilginç konuların konuşulduğu programın yeni bölümü de merakla bekleniyor. 30 Nisan Müge Anlı canlı yayını Cuma saat 10.00'da atv ekranlarında olacak.