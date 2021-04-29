Müge Anlı'da 29 Nisan Perşembe 2021'de neler oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (29 Nisan 2021 Perşembe) neler oldu? Nilüfer Karadoğan ve Abdullah Şener evlendi, Müge Anlı altın taktı. 14 yaşındaki Zeynep Alca nerede bulundu? 53 Yaşındaki Semra Kır kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi tarafından nasıl dolandırıldı? 4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün başına ne geldi?

Nilüfer Karadoğan ve Abdullah Şener evlendi!

Annesinin Müge Anlı'da kayıp olarak aradığı Nilüfer Karadoğan, Abdullah'ı evlenmek için kaçırdım, sözleriyle akıllara kazındı. Annesinin engelli olduğu için evlenemeyeceğini iddia ettiği 27 yaşındaki Nilüfer Hanım prosedürlerin halledilmesiyle Abdullah Şener (40) ile dünya evine girdi. Müge Anlı stüdyoya gelen çifte altın taktı.





14 yaşındaki Zeynep Alca bulundu!

Müge Anlı, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 27 Nisan Salı tarihinde kaybolan 14 yaşındaki Zeynep Alca'yı arıyordu. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, küçük kızı buldu. Anlı, dünkü yayın sonrasında Zeynep'in annesi Naime Alca'nın kendilerine ulaştığını çocuğunun annesinin bu olayı büyütme, senin çocuğun kız benim çocuğum erkek, dediğini iletti. Kızına kavuşan Naime Hanım, Zeynep'in giderken evden aldığı altınların kayıp olduğunu söyledi.

53 Yaşındaki Semra Kır kendisinden 28 yaş küçük sevgilisi tarafından dolandırıldı!

Sosyal medya üzerinden tanıştığı Sedat isimli kişiye 195.000 TL'sini kaptıran Semra Kır, Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı kendisini teğmen olarak tanıtan Sedat Bozkurt'un TSK ile bir bağlantısı olmadığını açıkladı. Kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü sevgilisiyle evlenme hayali kuran Semra Hanım'ın çelişkili sözleri dikkat çekti. Evli olduğu öğrenilen Bozkurt yayına telefonla bağlanarak Semra Kır'ın iddialarını belgelerle kanıtlamasını istedi.

2 yaşındaki Süleyman Yıldırım, Tokat'ta kayboldu!

Müge Anlı, Tokat'ın Çat ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım'ı arıyor. Küçük çocuk 28 Nİsan'da hayvancılıkla uğraşan annesinin ahıra girdiği sırada kayboldu. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramaya bölge sakinleri de destek oldu. Anne Sema Yıldırım telefonla yayına bağlanarak çocuğunun kaybından dolayı duyduğu üzüntüyü aktardı ve evladının bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

4 çocuk annesi Lütfiye Gündüz'ün başına ne geldi?

2013'te Nevşehir'de esrarengiz bir şekilde kaybolan 4 çocuk annesi Lutfiye Gündüz'ün şüpheli kaybı gizemini koruyor. Lütfiye Gündüz'ünkaybıyla ilgili eşi Duran Özdemir ve sevgilisi olduğu öne sürülen 28 yaşındaki Nurullah Koçyiğit'ten şüpheleniliyordu. Lüthiye Hanım'ın para karşılığında başka erkeklerle birlikte olduğu ve parayı paylaşma konusunda eşi Duran Özdemir ve Nurullah Özdemir'in anlaşmazlık yaşadığı öne sürüldü. Lütfiye Gündüz'ün arkadaşı Nevzat Hamurcu, Duran Özdemir'in kendisine, Lütfiye'yi öldürüp mavi varilin içine koyarak Kızılırmak'a attılar, dediğini öne sürdü. İddiaları yalanlayan Özdemir, Nurullah döverken karısı Lütfiye'yi gücü yetmediği için onun elinden alamadığını ve kendisinin masum olduğunu ifade etti.

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Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!

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