Kuruluş Osman, #Devletimizİçin etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye gündeminde zirvede yer alan ve dünya gündemine de giren dizinin 56’ncı bölümüne, Savcı Bey’in şehit düşmesi ve Osman Bey’in Togay ve Nikola’ya karşı kurduğu oyun damgasını vurdu.

Savcı Bey'in ölümü yürekleri dağladı!

Alpleriyle birlikte Moğol ve Bizans'ın birleşik ordusunun karşısına çıkan Osman Bey, Togay'ın nökerlerini savaştan çekmesi ile avantaj sağladı. Togay'a vergi ödemeyi kabul ettiğini söyleyerek Bizans-Moğol ittifakını çökerten Osman Bey, Bizans birliklerini bozguna uğratırken, ağabeyi Savcı Bey'in Kalonoz tarafından hançerlenmesine engel olamadı.Savaş meydanından kaçan Kalonoz'u yakalayıp cezasını bizzat kesen Osman Bey, ağabeyinin şehit düşmesiyle büyük üzüntü yaşadı. Savcı Bey'in naaşı obaya getirildiğinde oğlu Bayhoca'dan sonra eşini de kaybeden Lena Hatun'un feryadı Kayı halkını derinden etkiledi.Bozguna uğrayan Nikola; Bilecik, İznik ve Bursa tekfurlarından topladığı askerlerle toparlanırken; Malhun Hatun'un emrine uymayıp gazaya katılmasına bozulan Umur Bey, kızını kardeşinin yanına göndererek obadan sürmeye karar verdi. Anlaşmayı bozduğu için Nikola'nın obasına saldıracağını düşünen Umur Bey, Osman Bey'le görüşmek üzere Kayı Obası'na gitti. Osman Bey'in Togay'a karşı kurduğu oyunu açıkladıktan sonra, Umur Bey'in obasını korumak için Togay'a giderek Nikola'ya engel olmasını istedi.Obasından sürülen Malhun Hatun, vedalaşmak üzere Kayı Obası'na gidince Osman Bey gitmesine engel olarak onu misafir etti. Vergi günü geldiğinde, Togay'ın elçileri Kayı Obası'na geldi. Elçinin küstah tavırlarına dayanamayan Osman Bey, oyunu bozdu ve vergiyi ödemeyeceğini söyleyerek Togay'a meydan okudu!

Türkiye Kuruluş Osman izledi

Ekranların en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, sürprizlerle dolu ve heyecan yüklü 56'ncı bölümüyle de reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 55.'inci bölümüyle Tüm Kişiler kategorisinde Çarşamba'nın en çok izlenen yapımı oldu.