Kuruluş Osman heyecan dolu 56. bölümü ile atv ekranlarına geldi. İlhanlı uç emiri Togay'ın elçisi, Oba'ya haraç almak için gelir. Osman Bey'le görüşmek istediğini söyler. Üzerini arayıp, otağa öyle alırlar. Osman Bey'in huzuruna çıkar ve vergileri tahsil etmeye geldiğini söyler. Otağda bulunanlar bu isteğe hiddetlenir ama renk vermezler. Osman Bey'den ilk hamleyi beklerler. Osman Bey ise çok sakin ve tepkisini hemen göstermez. Elçiyi iyi karşılar. "Hoş gelmişsin biz de seni beklerdik" der. Göktuğ'a da bir taraftan "Togay'ın istediği miktardaki altınları getiresiniz" diye buyurur.

Elçi, altınların vaktinde hazır olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirip, beklemeyi de sevmediklerini vurgular. Gündüz ve Demirci'nin sabrı taşmak üzeredir. O esnada Bamsı Bey de destur isteyip, içeri girer. O da, otağda rahat tavırları ile gördüğü elçiden rahatsız olur. Osman Bey elçiye Togay'ı sorar. Asilerin baş eğdiğini gördükçe; daha da iyi olduğu cevabını alır. Bu konuşmalar olurken, Göktuğ da altınları getirmiş, Osman Bey'in önüne koymuştur. Osman Bey sandıktaki altınlardan bir avuç alarak şöyle der: "Bu altınlar, dedem Süleyman Şah'ın gazalarından... Bunlarsa babam Ertuğrul Gazi'nin gazalarından... Yeğenim Bayhoca'nın kanı vardır bu altınlarda. Ağabeyim Savcı Bey'in, Görklü Abdurrahman Gazi'nin, tüm şehitlerimizin, hepsinin kanı vardır bunlarda. Şimdi sen bu altınları benden almak istersin. Öyle mi? Buyurasın"

Elçi sandığa yaklaşır, altınları eline alır ve ağzı kulaklarındadır. Tam o esnada eli sandıkta altınları karıştırırken, Osman Bey ayağıyla sandığın kapağını kapatır. Elçinin elini çekmesine bile müsaade etmez. Sonra da şu tarihi sözü söyler: "Türk'ten haraç istemek aslanın avına göz dikmektir!" Elçi kuşağında gizlediği kamasına davranmaya kalkar ama Osman Bey, elçinin büktüğü elindeki hançeri onun kalbine saplar. Altınlardan aldığı bir avucu da ağzına tıkarak ona kuvvetli bir Osmanlı tokatı akşeder. Tokatın şiddetiyle elçinin ağzındaki altınlar havaya saçılır. Osman Bey'in bir de sahibine ulaştırılacak notu vardır. "O Togay'a de ki; "Kayı boyu asla haraç ödemez! Çakalın aslandan alacağı haraç işte budur!"