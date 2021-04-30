Kaza mı, cinayet teşebbüsü mü? Yanıtı, Bir Zamanlar Çukurova 94. Bölüm’de

atv ekranlarının beğeniyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm ile izleyenleri ekrana kilitledi. Bir Zamanlar Çukurova 94. Bölüm, duygusal sahnelerinin yanı sıra entrika dolu anlarıyla da dikkat çekti.

Bir Zamanlar Çukurova 93. Bölüm final sahnesinde trafik kazası geçiren Züleyha, Ümit tarafından hastaneye yetiştirildi. Bir süre sonra kendine gelen Züleyha, bebeğini ise kaybetti. Görgü tanıklarının, yola kilolarca yağ döküldüğünü söylemesi okları Fikret'e çevirdi. Olayın cinayet teşebbüsü olduğunu düşünen Demir, silahına sarılarak Fikret'i öldürmek istedi.

Fekeli'nin önlemi işe yaradı

İşin bu boyuta geleceğini tahmin eden Fekeli çoktan önlemini almıştı. Yeğeni Fikret'i korumak için onu jandarmaya şikayet eden Fekeli, yeğeninin hayatını kurtardı. Böylece, Demir'in de cinayet işlemesini engelleyen Fekeli, yola dökülen yağların sebebinin bir kamyon şoförü olduğunu öğrenince yeğeninden af diledi.

Fikret ise amcasının özrünü kabul etmedi. Kendisinin cani olmadığını sadece canının yandığını söyleyen Fikret, senin gibi bir amcam yok diyerek Fekeli'nin pişmanlığını arttırdı. Fekeli'nin, ömrünü kavga gürültüyle geçirdiğini söyleyerek tekrar özür dilemesi de karşılıksız kaldı.

Züleyha'nın Demir aşkı bitmiyor

Züleyha'nın tedavisinin ardından Ümit'e çiçek gönderen Demir, kartın üstüne Züleyha – Demir yazınca Ümit'in tepkisini çekti. Aldığı çiçek üzerine Demir'i arayan Ümit, aşkını bir kez daha tekrarladı. Demir ise Ümit'in aşkının karşılıksız olduğunu yineledi. Ümit, Müjgan'la dertleşirken de "Kötü biri değilim. Sadece çok aşığım" diyerek gözyaşı döktü.

Şermin'in en büyük hedefi, Sevda – Ümit arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak. Ümit'in bir diğer adının Ayla olduğunu öğrenen Şermin, bunu Sevda'nın nereden bildiğini merak etti. Şermin, bu konudan önce Demir'e, sonra Lütfiye'ye bahsetse de istediği desteği alamadı.

Ümit, "Ayla" şaşkınlığı yaşadı

Fikret'in geçmişte Ümit'le ilişkisi olduğunu öğrenen Lütfiye'yse Ümit'le konuşmak için hastaneye gitti. Ümit, kendisine Ayla diye seslenen Lütfiye'yi şaşkınlıkla karşıladı. Lütfiye, Ümit'i intikam duygusunun kötü olduğuna ve çevirdikleri oyuna son vermeye ikna etmeye çalıştı.

Züleyha'dan, Ümit'le samimi olmamasını isteyen Demir'in ise şüpheleri arttı. Züleyha'nın Yılmaz'ı unutamadığını düşünen Demir, bu konuda Fekeli ve Sevda ile dertleşti. Sevda da kendisinden yardım isteyen Ümit'i kırmayarak yangına körükle gitti. Bu konuda ikili oynayan Sevda, Züleyha'yı Yılmaz'ın mezarına gitmesi için cesaretlendirirken Demir'e konuyu farklı bir şekilde yansıttı.

Olaylar devam ederken Fikret ve Ümit de planlarına devam etti. Züleyha'yı arayan Fikret, kan dökülmeden aradaki husumeti bitirmek istediğini söyledi. Fikret'in söylediklerine inanan Züleyha buluşma yerine gidince tuzağa düştü. Ümit, uzaktan Fikret ile Züleyha'nın fotoğraflarını çekti.

Bir Zamanlar Çukurova 95. Bölüm nelere cevap verecek?

Bir Zamanlar Çukurova 95. Bölüm fragmanı merakla bekleniyor. 94. Bölümün sonunda artan heyecanın nereye varacağına yönelik sorular artıyor. Züleyha ile Demir arasında sorunlar ortadan kalkacak mı? Fikret ve Ümit'in planı nereye varacak?

Bir Zamanlar Çukurova 95 Bölüm, 6 Mayıs Perşembe akşamı 20.25'te atv ekranlarında ve atv.com.tr'de yayınlanacak.

Bir Zamanlar Çukurova 94. Bölüm full izle