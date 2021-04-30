Müge Anlı 30 Nisan Cuma canlı yayını ilginç anlara sahne oldu. Nevşehir'de 8 yıl önce şüpheli bir şekilde kaybolan Lütfiye Gündüz ile 2013 yılında Müge Anlı'da işlenen Nezen Germiyen cinayeti arasındaki bağlantı izleyenleri hayrete düşürdü. İki konuda da Ahmet Taşkın'ın isminin geçmesi dikkat çekti.

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün canlı yayınla izleyiciyle buluşuyor. Kaybolduğunda 40 yaşında olan Lütfiye Gündüz olayıyla ilgili gelişmeleri ekrana taşıyan araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 2013 yılında öldürülen Nezen Germiyen (13) cinayeti arasındaki bağlantıyı çözdü.

Lütfiye Gündüz olayında flaş gelişme!

Lütfiye Gündüz'ün kaybından eski eşi Duran Özdemir ile sevgilisi olduğu iddia edilen Nurullah Koçiyiğit sorumlu tutuluyordu. 4 çocuk annesi Gündüz'ü para karşılıında başka erkeklerle birlikte olmaya zorladıkları konuşulan Koçyiğt ve Özdemir korkunç iddiayı her seferinde yalanladı. Gündüz'ün arkadaşı Nevzat Hamurcu, Özdemir'in kendisine "Lütfiye'yi öldürüp mavi varilin içine koyarak Kızılırmak'a attılar" dediğini söyledi. İddiaları yalanlayan Özdemir, Nurullah Koçyiğit'i işaret ederek Lütfiye Hanım'ın kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi tarafından sürekli şiddet gördüğünü öne sürdü. Lütfiye Gündüz'ün kendisine araba aldığını inkar eden Nurullah bugünkü yayında: " Bana araba aldı" itirafında bulundu.

Ahmet Taşkın, Lütfiye Gündüz ile Nezen Germiyen'i öldürdü mü?

Günlerdir işlenen konuda bugün flaş bir gelişme yaşandı. Nurullah Özdemir'in kardeşi Büşra, Ahmet Taşkın'ın kendisine, Nezen'i öldürdüğüm gibi seni de öldürürüm, dediğini söyledi. Lütfiye Gündüz'ü abisinin elinden almak isteyen Ahmet Taşkın'ın kendilerini sürekli tehdit ettiğini belirten Büşra, korktuğu için gerçekleri sakladığını ifade etti. Olayların Nevşehir'de 8 yıl önce ortaya gelmesi ve iki konuda da Ahmet Taşkın'ın isminin geçmesi izleyenleri şaşkına çevirdi. Anlı, kadınlar üzerinden para kazanan iki çetenin karşı karşıya gelmiş olabileceğine dikkat çekti. Ahmet Taşkın, Lütfiye Gündüz ile Nezen Germiyen'i öldürdü mü? Bu sorunun cevabı Müge Anlı'nın Pazartesi günü yayınlanacak bölümünde yanıt bulacak.

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Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor. Lütfiye Gündüz'ün başına ne geldi?

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Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!

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