Müge Anlı ile Tatlı Sert'te bugün (30 Nisan 2021 Cuma) neler oldu? Süleyman Asaf Yıldırım evinin 5 KM uzağındaki komşu köyle bulundu.

28 Nisan'da Tokat'ın Çat ilçesinde yaşadıkları yaylada kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım, Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranıyordu. Jandarma ekiplerinin dronelarla havadan eğitimli köpeklerle karadan karış karış gece gündüz aradığı küçük çocuktan sevindiren haber geldi. Bölge halkının da destek verdiği arama çalışmaları sonuç verdi ve minik Süleyman komşu köyde yaşananların dikkati sayesinde bulundu. Anne Sema Yıldırım, bir anlık boşluğumun cezasını iki gündür çekiyorum diyerek, evlat acısının çok zor olduğunu söyledi. Sema Hanım, Müge Anlı'ya çok teşekkür etti ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Müge Anlı aileleri dikkatli olması konusunda uyardı!

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, köyde annelerin iş yükünün çok fazla olduğunu söyleyerek, ailelere uyarıda bulundu. Babaların evlerinin etrafını çitlerle çevirmelerini isteyen Anlı, her zaman bu kadar şanslı olunamayacağının altını çizdi.

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Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiriyor.

2 yaşındaki Süleyman 22 saat sonra komşu köyde bulundu

Hastaneden canlı yayın... Süleyman Asaf'ın sağlık durumu iyi...

Müge Anlı ile Tatlı Sert hafta içi her gün 10.00'da atv'de!

Etiketler: Müge Anlı, Süleyman Asaf