Ömer'i hapisten kim nasıl kurtaracak? Kardeşlerim'de bu hafta neler yaşanacak?

atv'nin iddialı dizisi Kardeşlerim son bölümüyle adını zirveye yazdırdı. Yeni bölümüyle ekrana gelmeye hazırlanan dizide neler yaşanacağı merak konusu oldu.

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara gelmeye devam ediyor. Kardeşlerim 11. Bölüm Fragmanı büyük ilgi gördü. Kadir Ömer'i hapisten kurtabilecek mi? Harika'nın sinsi planı ne? Doruk ve Asiye aşkı başlıyor mu? Şengül öğrendiği büyük sırrı nasıl kanıtlayacak? Kardeşlerim'in yeni bölümünde neler olacak? İşte heyecan dolu yeni bölümden ipuçları...

Harika'nın Asiye kıskançlığı!

Doruk'un Asiye'ye olan ilgisinin farkında olan Kıvılcım sinsi bir plan yapar. Doruk'un ise bu olay karşısındaki tavrı herkesi şaşkına çevirir. Burslu okuyan Asiye'yi okuldan attırmak isteyen Kıvılcım'ın planı işe yarayacak mı?

Doruk ve Asiye aşkı başlıyor mu?

Asiye'ye olan duygularından emin olan Doruk hareket geçerek aşkını itiraf etti. Doruk'tan hoşlandığı abisi Kadir'e de anlatan Asiye yine de temkini elden bırakmak istemez. Doruk ise, Asiye'nin kalbini kazanmak için değişmeye kararlıdır. Aynı dünyaya ait olmayan iki gencin aşkı yavaş yavaş alevlenir.

Kadir, Ömer'i hapisten kurtarabilecek mi?

Daha iyi bir hayat yaşamak isteyen Ömer, Akif'in para teklifini kabul ederek bir seçim yaptı. Amcası Orhan'ın başına gelenleri sineye çeken Ömer'in zenginlik hayallerine giden yoldaki parası Emel tarafından ateşlere atılarak yakıldı. Yaşananlardan sonra yuvasını terk eden Ömer, Ayşe'nin evinde Tolga ile kapıştı. Alışık olmadığı bu çevreye uyum sağlamakta zorlanan Ömer başını derde soktu. Hatasından dönmek isteyen Ömer bir şeyler için geç kalır. Kardeşlerine geri dönen Ömer'i polisler alır. Kardeşlerine sahip çıkmaya çalışan Kadir'in bu kez işi çok zordur. Kadir, Ömer'i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalır.

Şengül büyük sırrı öğreniyor!

Eşi Orhan'ın sözlerini duyan Şengül, Ömer'in Suzan'ın oğlu olduğunu öğrenir. Ömer hakkındaki gerçeği kanıtlamaya çalışan Şengül yeni planlar kurmaya başlar. Akif'in yanında işe başlayan Ömer ise zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düşerken, herkesin hayatını etkileyecek hamleler yapar.

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Kardeşlerim her Cumartesi 20.30'da atv'de

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