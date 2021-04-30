Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi: Bir Zamanlar Çukurova

Perşembe akşamlarının en çok izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova, geçtiğimiz akşam yayınlanan 94. bölümüyle yine reyting listelerinin zirvesine yerleşti. Aldığı reyting ve izlenme payıyla Tüm Kişiler kategorisinin en çok izleneni oldu.

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişiler'de birinci oldu. Dizi aynı zamanda sosyal medyanın da en çok konuşanları arasındaydı. Bir Zamanlar Çukurova'nın 94.bölümünde #HatıralarSilinmez etiketi sosyal medyanın gündemindeydi.

94. bölümde neler yaşandı?

Çukurova bir kez daha aşka yenildi!

Züleyha, Yılmaz'ın kaybının ardından kalbinin kapılarını sonuna kadar Demir'e açsa da; Sevda, Züleyha ve Demir'i birbirlerine sarılmaya ikna etse de, Fekeli bir kardeşlik savaşını engellemek için her şeyi yapsa da, olmadı! Olamadı! Züleyha, bir kez daha ölümden döndükten kavgaları, savaşları arkalarında bırakmak için ne kadar uğraşsa da, bu çabaları onu yeniden bir aşk ve intikam savaşının içine çekti! Demir'i bir savaştan korumak için Fikret'in buluşma talebini kabul edip gitmesi, savaşın fitilini ateşledi! Fikret, Ümit ile birlikte kurduğu kumpas ile Demir'e Züleyha ile aralarında bir şey var görüntüsü çizdi!

Ümir vicdanını dinledi Züleyha'yı kurtardı!

Ümit, tam da Yaman konağına bebek geleceği haberini duyup öfke ile yola çıkmış, her şeyi Züleyha'ya anlatmaya giderken yolda bir kazaya rastladı! Direksiyon hâkimiyetini kaybeden Züleyha ağaca çarpmıştı. Ümit, önce aşktan gözü kararmış olarak arkasını dönüp yürüdü. Ama sonra doktorluğu ve vicdanı ağır bastı. O sırada yaklaşan başka otomobiller de olunca, Züleyha'yı çıkarıp hastaneye yetiştirdi.

Züleyha'nın kazası önce Fekeli ve Fikret'i sonra Fikret ve Demir'i karşı karşıya getirdi!

Lütfiye, Fekeli'nin Fikret ve Müjgan'ın arasındakileri bilip bilmediğini, ne düşündüğünü öğrenmek istedi. Fekeli, gerçek aşkın önünde hiçbir şeyin duramayacağına inandığını ama Fikret hakkında şüpheleri olduğunu anlattı. Lütfiye, aynı evde yaşadığı kardeşim dediği Yılmaz'ın eşine gönlünü kaptırmasını hoş karşılamadığını anlatınca; Fekeli, Fikret geldiğinde Müjgan ve Yılmaz'ın aralarındaki her şeyin bitmiş olduğunu, sadece kağıt üzerinde evli olduklarını anlattı. Ancak onu şüphelendiren şey, Almanya'da öğrendikleriydi. Ümit'in Fikret'in sevgilisi olduğunu Lütfiye'ye de anlattı. Tam onlar bunu konuşurken ise, Züleyha'nın kaza haberi geldi.Fekeli ve Lütfiye, Züleyha'nın durumunu öğrenmeye hastaneye koştular. Fekeli daha sonra ise, kazaya dair şüpheleri ile Fikret'i jandarma tarafından sorguya aldırdı. Fekeli, bunu Demir'den önce da davranıp, Fikret'i korumak için yaptı ama Fikret ile arasındaki tüm bağ da bu hareketi ile kopmuş oldu.

Demir için savaş çanları kaza haberi ile çalmaya başladı

Sabah evden bebek haberinin sevinci ile çıkan Demir, mülklerinin arasına bir de değirmen katmak üzere pazarlık etmeye gitti. Ancak, bebek sevinci ile pazarlık bile etmeden alışverişini tamamlamışken, konaktan telefon geldi ve Züleyha'nın kaza yaptığı, durumunun ağır olduğu haberini verdiler.Hastaneye adeta uçarak yetişen Demir, Fekeli gibi kazanın nasıl olduğunu sorgulayıp, yola yağ döküldüğünü öğrenince tüm şüpheleri Fikret'e yöneldi.Fekeli de aslında tam da bu yüzden, Fikret'i daha önce ihbar etmişti. Zira Demir elinde silah ile karakolu bile basmayı göze aldı. Jandarmalar Fikret'i adeta Demir'in elinden kurtardılar.Daha sonra ise, kazanın gerçekten kaza olduğu, bir kamyondan dökülen yağ sebebiyle meydana geldiği ortala çıktı.

Sevda elleriyle onardığı aşkı şimdi kızı için yıkacak mı?

Sevda ve Ümit, geçmişin yaralarını sarmaya buluştular. Sevda, geçen zamanın telafisinin peşine düştü ama Ümit için önce içinde bulunduğu savaşı kazanmak vardı. Sevda'ya kendi tarafında olmazsa, evladını kaybedeceğine dair rest çekti. Artık Demir'i elde etmek için kalenin içinde müttefiki vardı!

Şermin merakıyla yine büyük fotoğrafı gördü ama kimseyi ikna edemedi

Meraklı kişiliği ile çoğu zaman başını beladan kurtaramasa da, aslında pek çok olayı da bu özelliği ile çözen Şermin, Sevda'nın sırrını da çözdü. Ama elbette kimseyi inandıramadı. Ümit'in odasında beklerken masada eski eşinden gelen bir zarf bulan Şermin, elbette zarfı açtı! Yazı, Ayla Ümit adına gelmişti. Böylelikle, Şermin Sevda'nın sayıkladığı Ayla'nın Ümit olabileceğini keşfetti ama kimseye dinletemedi.

Ve aşk ihanete yenik düşüyor

Tek isteği çocukları ve kendini güvende hissettiği sevdiği adamla huzurla yaşamak olan Züleyha'nın geçeceği sınavlar henüz bitmedi. Tedavisini tamamlayıp evine ve çocuklarına kavuştu. Demir ile kaybettikleri bebeğin acısını kalplerine gömüp birbirlerine daha da yakınlaştılar. Ama Çukurova'da sınırsız aşklar, yeniden ölümüne kavgaları başlattı! Fikret'in bir telefonu ile olay çıkmasın diye gittiği buluşma, Züleyha için de Demir için de aşktan kavgaya geçen bir dönüm noktası olmak üzere!

3. sezonunda, ekranın en çok izlenen dizilerinden biri olan 'Bir Zamanlar Çukurova' Perşembe gecesinin zirvesindeki yerini koruyor.Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da, aşkın her türlüsünün zaman ve vicdan savaşlarından geçtiği hikâyesi ile yoluna devam ediyor.

Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe atv'de!