atv ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster 30.000 TL sorusuyla ilgi topladı. Kim Milyoner Olmak İster soruları arama motorlarında sıkça arandı.

2 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster Bölümü, "Kimlerin soluduğu hava molekülleri, 2005'te 529.99, 2010'da 523 dolara satılmıştır" sorusuyla merak uyandırdı. Kim Milyoner Olmak İster'in Belaruslu yarışmacısı Maria Konak, heyecan dolu anlarda soruya yanıt aradı.

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleri ve yeni yarışmacılarıyla atv'de yayınlanmaya devam ediyor. Yarışmada, 30 Bin TL'lik soruyu açtırmayı başaran Maria Konak, ünlü isimlerin yer aldığı soru şıklarını görünce oldukça zorlandı.

Hem Belarus'ta hem de Türkiye'de Hukuk Fakültesi bitiren Avukat Maria Konak, İzmir'den katıldığı Kim Milyoner Olmak İster'de 30 Bin TL'lik soruya ne yanıt verdi? İşte, izleyicileri ekrana kilitleyen soru ve yanıtı:

İnternetteki bir açık artırma sitesinde boş bir kavanoz, içerisinde kimlerin soluduğu hava molekülleri olabileceği söylenerek 2005'te 529.99, 2010'da 523 Dolara satılmıştır?

A: Prens William ve Kate Middleton

B: Angelina Jolie ve Brad Pitt

C: Kanye West ve Kim Kardashian

D: David Beckham ve Victoria Beckham

Doğru Cevap: Angelina Jolie ve Brad Pitt

Maria Konak Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 30 Bin TL'lik soruyu geçti mi?

Kim Milyoner Olmak İster'de, boş bir kavanoz içinde satılan hava molekülleri sorusunun yanıtı Angelina Jolie ve Brad Pitt oldu. Angelina Jolie ve Brad Pitt'in soluduğu hava moleküllerinin olduğu söylenen kavanoz, 2005 yılında 529.99 dolara, 2010 yılındaysa 523 dolara bir açık artırma sitesinde satıldı.

Kim Milyoner Olmak İster Pazar akşamları atv ekranlarında bilgi sorularıyla gündem olmaya devam ediyor.

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