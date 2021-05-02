Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumuyla yeniden atv ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Kim Milyoner Olmak ister yeni bölüm ile birlikte ekran başındakiler de bilgilerini yarıştırma fırsatı buldu. Kim Milyoner Olmak İster soruları ilgiyle takip edildi.

2 Mayıs Kim Milyoner Olmak İster Bölümü, "Balinalar hangisiyle daha yakın akrabadır" sorusuyla merak uyandırdı. Harward Üniversitesi öğrencisi Ali Kurmuş, 60.000 TL değerindeki balina sorusu için ter döktü.

Başarılı yarışmacı Ali Kurmuş, "Balinalar hangisiyle akrabadır" sorusuna stüdyoda yanıt ararken, atv ekranlarında Milyoner izleyicileri de Kurmuş ile birlikte sorunun yanıtını aradı.

Kenan İmirzalıoğlu ile girdiği diyaloglarla heyecanını gidermeye çalışan yarışmacı, soruya yanıt ararken doğru cevaba ulaştı mı? Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Ali Kurmuş ne kadar kazandı?

Milyoner yarışmacısı Ali Kurmuş 60 Bin TL sorusunu geçti mi?

İşte Kim Milyoner Olmak İster 2 Mayıs yayınında Ali Kurmuş'un yanıt aradığı balinaların akrabası sorusu.

Balinalar hangisiyle diğerlerinden daha yakın akrabadır?

A) Su aygırı

B) Köpek balığı

C) Aslan

D) Tembel hayvan

Doğru Cevap: Su Aygırı

Kim Milyoner Olmak İster'de balinalar hangisiyle daha yakın akrabadır sorusunun cevabı "su aygırı" oldu.

Kim Milyoner Olmak İster Pazar akşamları atv ekranlarında bilgi sorularıyla gündem olmaya devam ediyor.

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